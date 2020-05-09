Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verildi. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle pek çok mekanın faaliyeti geçici bir süreliğine durduruldu. Bu hafta duyurulan kararla AVM, kuaför ve berberlerin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak. Gözler şimdi "Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi.
KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI, KAHVEHANELER, SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
RESTORAN VE KAFELERE YEŞİL IŞIK
Tarım ve Orman Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak dışında kalan 50 ilde lokanta ve kafelerin sosyal mesafe kurallarına uyularak açılmasını tavsiye etti. Bakanlığın talebinin Bilim Kurulunda değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor.
Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta AVM ve mağazaların açılması planlanırken restoran ve kafeler için de yeşil ışık yakıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında normalleşme adımları konusunda kurulan komisyona, bakanlıklar kendi görev alanları ile ilgili talepleri iletmeye başladı. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak dışındaki 50 ilde lokanta ve kafelerin açılmasını tavsiye etti. Bakanlığın talebinin Bilim Kurulunda değerlendirildikten sonra bu hafta karara bağlanması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, restoran ve kafelerin açılması sosyal mesafe kurallarına bağlanması beklenirken, paket servisi dışında satış yapamayan işletmelerin de rahat bir nefes alması sağlanacak. Bakanlık ayrıca, hayvan satış pazarlarının açılması için de valiliklere yazı yazdı.
ÇAYDA CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRİYOR
Öte yandan çay üreticileri için formül arayışı sürüyor. Çay hasadı için çevre illerden mevsimlik işçi getirilmesi imkânı bulunmasına rağmen, özellikle İstanbul'daki üreticilerin memleketlerine dönmelerine izin verilmemesi tartışmaları AK Parti'nin son MYK toplantısında gündeme geldi. Bu şekilde 100 bin kişinin memleketine dönmek istediği belirtilirken, MYK üyeleri bu konuda kendilerine yoğun telefonlar geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çay üreticilerinin memleketlerine gidememelerine ilişkin sıkıntıların kendisine iletildiğini ifade ederek başta çay hasadı ile mevsimlik işçiler olmak üzere tarım sektöründe hasat mevsiminde yaşanabilecek sıkıntıları önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında ele alacaklarını bildirdi.
YARICILAR HARİÇ, İZİN ÇIKABİLİR
Çay toplamak için memleketlerine gitmek isteyen üreticilere belli şartlarda izin verileceği belirtiliyor. AK Parti'nin bölge milletvekillerinin hazırladığı tavsiye paketinde, önceki yıllarda kendi çayını kendisi toplayan üreticilere izin verilmesi talep ediliyor. Bölge dışındaki üreticilerin büyük bölümünün çay bahçelerini 'yarıcılara' verdiği, daha önceki yıllarda da hasadın bu yarıcılar aracılığıyla yapıldığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'dan hasat için Karadeniz'e gelmek isteyenlerden, kendi ürününü kendisi toplayanların oranının en fazla yüzde 20 civarında olduğu bilgisini verdi. Bölgede, kendi ürününü kendi toplayacak il dışındaki üreticiler tespit edilerek ilgili bakanlıklara iletildi.
Bilim Kurulu ile yapılacak istişarelerden sonra, bu durumdaki üreticilerin memleketlerine gelmelerine izin verileceği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul'dan Karadeniz'e gideceklerin bölgedeki evlerinde 14 gün karantinada kalması, gitmeden koronavirüs taşıyıp taşımadıkları yönünde test yapılması gibi tavsiyeler de gündemde.
GÜNDEME GELECEK
Corona virüs salgınında bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.
İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.
Uzmanlar, "Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir" diyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran rakamlarının, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor.
Normalleşme süreci konusunda bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebilir, buna bağlı olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebilir.
Ancak bunda, 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağının duyurulmasında olduğu gibi bayram günlerinde kurallara ne kadar uyulacağı belirleyici olacak. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği, bunların da blok halinde değil kısa sürelerde olabileceği öne sürülüyor.
Yapılan değerlendirmelerde, bayramdan önceki vaka sayısı ile bayramdan sonraki vaka sayısının kıyaslanmasının çok önemli olduğu belirtiliyor. Yetkililer, "Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir" dediler. Bu nedenle 5 Haziran'da ortaya çıkacak verilerin, yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.