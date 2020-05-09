Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verildi. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle pek çok mekanın faaliyeti geçici bir süreliğine durduruldu. Bu hafta duyurulan kararla AVM, kuaför ve berberlerin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak. Gözler şimdi "Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi.

KAFELER, DÜĞÜN SALONLARI, KAHVEHANELER, SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, sinemaların bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.