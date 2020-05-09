AVM’ler ne zaman açılacak? Açılacak AVM’ler hangileri? Hangi mağazalar açık olacak?

AVM'ler ne zaman açılacak? Açılacak AVM'ler hangileri? Türkiye'nin her ilinde bulunan alışveriş merkezlerinin yeniden ne zaman hizmet vereceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Önemli sosyalleşme alanlarından birisi olan AVM'lerin çalışma tarihleri belli olurken, alınacak önlemler de açıklandı. Peki; AVM'ler ne zaman açılacak? İşte detaylar…
AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" ifadelerini kullandı.
HANGİ MAĞAZALAR AÇIK OLACAK?
AVM içerisinde hangi mağazaların açık olacağına dair henüz firmalardan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu sürecin aşama aşama gerçekleşeceği tahminler arasında yer alıyor.
YENİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE
Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin (AVM) yeniden açılması planlanırken, güvenlik altyapısı sil baştan değişecek. Uluslararası güvenlik şirketi Securitas'ın Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı online sohbette, AVM'lerde yeni döneme uygun güvenlik cihazlarının denemelerinin sürdüğünü, önümüzdeki hafta İstanbul'da bazı AVM'lerin test açılışlarını yapmayı planladıklarını söyledi. Hürriyet'in haberine göre Kösereisoğlu, artan maliyetlere karşı kar marjlarının düşmesi nedeniyle bazı AVM ve mağazaların düşük ziyaretçi döneminde açılış yapmayabileceğini de söyledi.
AVM'lerde tüm vatandaşlarda maske olmasının ise güvenlik zafiyetine neden olabileceğini belirten Kösereisoğlu "Maske kullanımı teşhiste zorluk yaratacaktır. Çünkü kamera görüntülerinde maskeli bir sürü insan olacak. Artık insanları başka özelliklerinden ayırt etmeye çalışacağız" dedi.
Kösereisoğlu, İstanbul'da İstiklal, Bağdat, Büyükdere, Abdi İpekçi;, Ankara'da Atatürk Bulvarı gibi yerli ve yabancı markaların cadde mağazalarında test açılışlarının başladığını belirterek, "Ancak bunlar satış amaçlı açılışlar değil. Virüs etkisinde kuralların nasıl uygulanacağını deniyorlar. Birinin denediği kıyafeti bir başkası deneyecek mi yoksa hemen ütüye mi verilecek? Nasıl dezenfekte edilecek? Tüm bunlar cadde mağazalarda test ediliyor. AVM'lerde testler içinse yatırımcılarla perakendecilerin görüşmeleri sürüyor" dedi.
Yeni geliştirilen ısı ölçen cihazlar tıpkı fotoğraf çeker gibi belirli bir mesafede durup kameraya bakan müşterilerin ısısını ölçüp yan taraftaki güvenliğe bildirecek. Sağlık sorunu görünmüyorsa ve maske takılmışsa içeri girişe izin verilecek. Isısı yüksek çıkan içeri alınmayacak.
- Giriş noktalarındaki kapı dedektörlerinin hassasiyeti arttırılıp el dedektörlerinin kullanımı azaltılacak. Güvenlik görevlilerinin hava akımından etkilenmemeleri için de şeffaf bölmeler oluşturulacak.
- Artık AVM'lerde serbest gezişler olmayabilir. Gerek mağaza içlerinde gerekse genel alanlarda müşteriler için belirli patikalar çizilecek ve bu alanlardan ilerlemeleri istenecek. Bunun için müşterilerin kendi alışveriş alışkanlıklarını da kısa vadede değiştirmesi gerekebilir. Çünkü reyonlardan, deneme kabinlerinde ürün temasına kadar pek çok konu yeni dönemde sağlık güvenliği gündemine alınacak.
- Hem genel alanlar hem mağaza içleri AVM merkez güvenlik kameralarından anlık izlenecek. Video analizlerle fiziki mesafeyi korumayan kişi ve mağazalar hemen uyarılacak.
- X- Ray cihazlarından geçen çantaların müşteriden müşteriye virüs bulaştırma riskini ortadan kaldırmak için de bu cihazların kullanılmaması ya da cihazlarda kesintisiz dezenfekte uygulanması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.
- COVID-19'un tek belirtisinin yüksek ateş olmaması nedeniyle AVM'lerdeki mesafeler arttırılacak. Marketlerdeki yüzde 10 kuralının uygulanması halinde 1000 kişilik AVM'ye 100'erli gruplar halinde ziyaretçi alınaca