AVM’ler ne zaman açılacak? Açılacak AVM’ler hangileri? Hangi mağazalar açık olacak?

AVM'ler ne zaman açılacak? Açılacak AVM'ler hangileri? Türkiye'nin her ilinde bulunan alışveriş merkezlerinin yeniden ne zaman hizmet vereceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Önemli sosyalleşme alanlarından birisi olan AVM'lerin çalışma tarihleri belli olurken, alınacak önlemler de açıklandı. Peki; AVM'ler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" ifadelerini kullandı.

HANGİ MAĞAZALAR AÇIK OLACAK?

AVM içerisinde hangi mağazaların açık olacağına dair henüz firmalardan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu sürecin aşama aşama gerçekleşeceği tahminler arasında yer alıyor.