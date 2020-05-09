Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü normal hayatın işleyişinde pek çok değişikliğe neden oldu. Artık hayatımızda yeni normal olacağını söyleyen pek çok uzman bunun her alanda gerçekleşeceğinin altını çiziyor. Sağlıktan, ekonomiye kadar pek çok alanda uygulanmaya başlanan yeni düzenden bir çok vatandaş habersiz. Özellikle milyonlarca emekli salgın döneminde kendileri için getirilen kolaylıkları bilmiyor. Bu konuyu köşesine taşıyan Cem Kılıç, corona virüs salgını sürecinde kısa çalışma ya da nakdi ücret desteğinin emekliliğe etkisine ve bu süreçte emeklilik için yapılacak başvurulardaki önemli bir kolaylığa ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.