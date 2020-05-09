Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişi kartla alışveriş yöntemini tercih etmeye başladı. Bu kapsamda internette ya da dışarıda çeşitli yerlerden kartla alışveriş yapan vatandaşlara uzmanlar kritik uyarılarda bulundu. Koronavirüs salgınının e-ticareti olumlu etkilediğini aktaran Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Partnerı Ateş Sünbül, internet alışverişlerinde kredi kartı güvenliğini sağlamak için tüyolar verdi.

KART KOPYALAMALARINA KARŞI UYANIK OLUN

Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın uyarısında bulunan Sünbül, "Kurye veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkanlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin." dedi.