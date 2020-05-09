Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası destek ihtiyaç kredisi başvuruları sürüyor. Bu kapsamda başvuru işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlayanlar Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç destek kredisi sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Bilindiği üzere üç kamu bankası tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda başvuru işlemlerini tamamlayanlar sonuçların ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Kredi için başvuru yapanlar için müşteri hizmetlerinden kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriliyor. Sonuçların açıklanması değerlendirmenin tamamlanma süresine göre değişiklik gösteriyor.

Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ