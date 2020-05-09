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    • Ekonomi
    • 09.05.2020 Gazete
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    Kalkan’daki lara Coronavirüs’le birlikte ilgi arttı

    Dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Kalkan’daki lara Coronavirüs’le birlikte ilgi arttı. Ünlülerin tercihi villaların haftalık kiraları ise 5 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor...

    Tatilde virüse Kalkan
    Coronavirüs salgını; 'sıfır temaslı' ev-villa tatiline ilgiyi artırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Hollywood starları Angelina Jolie ve Brad Pitt'e, futbol yıldızı David Beckham'a kadar çok sayıda ünlü ismin tatil için tercih ettiği 'nın Kalkan Mahallesi'ndeki lar, Coronavirüs nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.



    Turizmciler, yoğun şekilde arayanlar olduğunu ve ön rezervasyon aldıklarını söylüyor. Kaş'ın turistik mahallesi Kalkan'da yaklaşık 5 bin villa bulunuyor. Lüks villalarda tatilin haftalık fiyatı ise 5 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.


    Brad Pitt

    Turizmci Hüseyin Gencer, son yıllarda villa tercihinin arttığını, yüzde 80 oranında İngilizler'in geldiğini belirterek, "Coronavirüs nedeniyle talep yükseldi" dedi. Turizmci Durmuş Ustali de "Tanınmış kişiler sıklıkla geliyor. Sessiz olduğu için seviliyor" diye konuştu.


    David Beckham


    Angelina Jolie


    Boris Johnson
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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