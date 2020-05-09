Coronavirüs salgını; 'sıfır temaslı' ev-villa tatiline ilgiyi artırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Hollywood starları Angelina Jolie ve Brad Pitt'e, futbol yıldızı David Beckham'a kadar çok sayıda ünlü ismin tatil için tercih ettiği Antalya'nın Kalkan Mahallesi'ndeki lüks villalar, Coronavirüs nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Turizmciler, yoğun şekilde arayanlar olduğunu ve ön rezervasyon aldıklarını söylüyor. Kaş'ın turistik mahallesi Kalkan'da yaklaşık 5 bin villa bulunuyor. Lüks villalarda tatilin haftalık fiyatı ise 5 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.
Brad Pitt
Turizmci Hüseyin Gencer, son yıllarda villa tercihinin arttığını, yüzde 80 oranında İngilizler'in geldiğini belirterek, "Coronavirüs nedeniyle talep yükseldi" dedi. Turizmci Durmuş Ustali de "Tanınmış kişiler sıklıkla geliyor. Sessiz olduğu için seviliyor" diye konuştu.
David Beckham
Angelina Jolie
Boris Johnson
Turizmciler, yoğun şekilde arayanlar olduğunu ve ön rezervasyon aldıklarını söylüyor. Kaş'ın turistik mahallesi Kalkan'da yaklaşık 5 bin villa bulunuyor. Lüks villalarda tatilin haftalık fiyatı ise 5 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.
Brad Pitt
Turizmci Hüseyin Gencer, son yıllarda villa tercihinin arttığını, yüzde 80 oranında İngilizler'in geldiğini belirterek, "Coronavirüs nedeniyle talep yükseldi" dedi. Turizmci Durmuş Ustali de "Tanınmış kişiler sıklıkla geliyor. Sessiz olduğu için seviliyor" diye konuştu.
David Beckham
Angelina Jolie
Boris Johnson