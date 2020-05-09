Hafta sonu güncel ve anlık altın fiyatları internet üzerinden öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Dün İstanbul'da kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,40
|391,60
|393,70
|393,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.579,00
|2.600,00
|2.594,00
|2.615,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,50
|360,50
|359,00
|363,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.521,00
|2.541,00
|2.535,00
|2.555,00
|Yarım Ziynet
|1.260,00
|1.270,00
|1.268,00
|1.278,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|634,00
|639,00
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 393,90 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerinin yeniden toparlanmalarını sağlayacak seyahat serbestisinin "tam zamanında" başlayacağı ve bunun da seyahat endüstrisi için önemli bir karar olacağına ilişkin açıklamalarıyla petrol fiyatları yükseldi.
Almanya havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.0 milyar euroluk istikrar paketiyle desteklenmesinin gündeme gelmesi ve Ford Motor'un Kuzey Amerika'daki üretime yeniden başlayacağını açıklaması da petrol fiyatlarını destekledi.
Faizleri Mart toplantısında yüzde 0.00 - 0.25 düzeyine çeken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerle altın fiyatları da yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyini gördü.
Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.26 artışla 30.34 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 4.68 artışla 25.92 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.50 artışla 15.58 dolar,
- altın, yüzde 0.17 artışla 1,719.13 dolar,
- bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,
- platin, yüzde 0.02 artışla 773.42 dolar,
- paladyum yüzde 2.40 artışla 1,864.73 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 645 liraya, Cumhuriyet altını da 2,569 liraya yükseldi.