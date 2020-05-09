Hafta sonu dolar ve eurodaki güncel durum vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi. Peki, dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mayıs hafta sonu dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR/TL VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI NE KADAR OLDU?