1000 TL sosyal yardım sorgulama E-Devlet giriş sayfası! 3. faz sosyal yardım başvuruları ne zaman bitecek?

1000 TL sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet sosyal yardım sorgulama sayfası, yardıma başvuran ve nakdi yardımı alıp alamayacağını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yardıma hak kazanan vatandaşlar 1000 TL ödeme alacak. Bazı vatandaşlar ise sosyal yardım kapsam dışı uyarısı alıyor. Bu kişiler yardım almaya hak kazanamıyor. Peki, 3. faz sosyal yardım başvuruları ne zaman bitecek? Başvurular devam ediyor mu? 1000 TL sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır? İşte, sosyal yardım hakkında tüm merak edilen bilgiler…

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, binlerce kişinin başvuruda bulunduğu sosyal yardımlarla ilgili açıklamada bulundu. Çeşitli kanallarda 4.faz sosyal yardımların başvurularının gündemde getirilmişti ancak Selçuk, yaptığı açıklamayla henüz böyle bir durumun olmadığını işaret etti.