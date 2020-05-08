Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası EFT saatleri nasıl? Çalışma saatleri 2020 sizlerle...

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ



Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.

ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

EFT NEDİR?



EFT, tam adıyla Elektronik Fon Transferi, iki farklı banka arasından para transferine verilen isimdir. EFT işlemi banka şubeleri, ATM, mobil bankacılık veya intenet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Bu işlemi nereden yaparsanız yapın karşınızdaki kişinin İBAN ve ad, soyad bilgilerine ihtiyaç duyarsınız. EFT işlemini banka şubeleri yerine mobil bankacılıktan yapmak daha kolay ve masrafsızdır. Banka şubelerinden EFT işlemi için kesilen tutar ile mobil bankacılığın kestiği tutar farklıdır. Üstelik bekleme gibi bir sorununuz da olmaz.