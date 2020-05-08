Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası EFT saatleri nasıl? Çalışma saatleri 2020 sizlerle...

Corona virüs tedbirleri kapsamında bankalar da saatlerinde değişiklik yaptı. Bankada işlerini halletmek isteyen çalışanlar Ziraat Bankası'nın 2020 çalışma saatlerini merak ederek araştırmaya başladı. Ziraat Bankası'ndan EFT yapmak isteyenler de saat aralığını öğrenmek istiyor. 2020 Ziraat Bankası şubelerinin saat kaöta açılıp kaçta kapandığını sizler için derledik.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.
ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
EFT NEDİR?
EFT, tam adıyla Elektronik Fon Transferi, iki farklı banka arasından para transferine verilen isimdir. EFT işlemi banka şubeleri, ATM, mobil bankacılık veya intenet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Bu işlemi nereden yaparsanız yapın karşınızdaki kişinin İBAN ve ad, soyad bilgilerine ihtiyaç duyarsınız. EFT işlemini banka şubeleri yerine mobil bankacılıktan yapmak daha kolay ve masrafsızdır. Banka şubelerinden EFT işlemi için kesilen tutar ile mobil bankacılığın kestiği tutar farklıdır. Üstelik bekleme gibi bir sorununuz da olmaz.
EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR
– EFT farklı banka hesaplarına para gönderimini sağlar ancak havale kendi hesaplarınız arasında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz
– EFT'nin onay süresi daha kısadır
– EFT işlemi için sizden istenen bilgiler daha az ve kısadır havalede bu işlem daha uzun sürer
– EFT ücreti genellikle daha pahalı, havale ücreti ise daha ucuzdur.