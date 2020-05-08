Kısa çalışma ödeneği yatmadı ne yapabilirim? İŞKUR E-Devlet kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İŞKUR kısa çalışma ödeneği sorgulama işlemi yapan işçilerin bazılarının kısa çalışma ödenekleri henüz yatmadı. Bu nedenle kısa çalışma ödeneği yatmadı ne yapabilirim sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bir kısmı işveren bir kısmı da devlet tarafından karşılanan kısa çalışma ödeneklerinin ödemeleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Yüzbinleri aşkın çalışan bu ödenekten faydalanıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMADI NE YAPABİLİRİM?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Mayıs itibariyle gerçekleştirilmişti. Ancak bazı işçiler kısa çalışma ödeneği alamadığını belirtiyor. Hesabınıza paranın yatıp yatmadığını ve olası durumunuzu E-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.