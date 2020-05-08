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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 18:19
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    • 08.05.2020 18:19
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    Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 8 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet

    Haftanın son işlem gününde güncel günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 8 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 393,90 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları

    ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

    İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 391,40 391,60 393,70 393,90
    Cumhuriyet Ata Lira 2.579,00 2.600,00 2.594,00 2.615,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 356,50 360,50 359,00 363,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.521,00 2.541,00 2.535,00 2.555,00
    Yarım Ziynet 1.260,00 1.270,00 1.268,00 1.278,00
    Çeyrek Ziynet 630,00 635,00 634,00 639,00

    SERBEST PİYASADA ALTIN

    İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 393,90 liradan tamamladı.

    İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü.

    PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerinin yeniden toparlanmalarını sağlayacak seyahat serbestisinin "tam zamanında" başlayacağı ve bunun da seyahat endüstrisi için önemli bir karar olacağına ilişkin açıklamalarıyla petrol fiyatları yükseldi.

    Almanya havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.0 milyar euroluk istikrar paketiyle desteklenmesinin gündeme gelmesi ve Ford Motor'un Kuzey Amerika'daki üretime yeniden başlayacağını açıklaması da petrol fiyatlarını destekledi.

    Faizleri Mart toplantısında yüzde 0.00 - 0.25 düzeyine çeken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerle altın fiyatları da yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyini gördü.

    Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.26 artışla 30.34 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 4.68 artışla 25.92 dolara yükseldi.

    Küresel emtia piyasalarında;

    - gümüş, yüzde 1.50 artışla 15.58 dolar,

    - altın, yüzde 0.17 artışla 1,719.13 dolar,

    - bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,

    - platin, yüzde 0.02 artışla 773.42 dolar,

    - paladyum yüzde 2.40 artışla 1,864.73 dolar düzeyindeydi.

    İç piyasada ise, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 645 liraya, Cumhuriyet altını da 2,569 liraya yükseldi.
    Haberler Ekonomi Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 8 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları
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