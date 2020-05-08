Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 393,90 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: