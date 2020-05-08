Memurlarda durum



5-Eşimden dolayı Bağkur'dan dul aylığı alıyorum. Memur babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Bağkur'dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı almanıza engel değildir.



6-Eşim 6 yıllık devlet memuruyken vefat etti. SSK'ya tabi çalışıyorum. Emekli Sandığı'ndan dul aylığı alabilir miyim?

Eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından, aylık bağlanır.



7-Emekli Sandığı emeklisi bir kadınım. Ölen annem ve babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız ama yüksek olanı tercih edebilirsiniz.