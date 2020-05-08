Dul ve yetim aylığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın ve çocukları korumaya yönelik olarak düzenlenmiş sosyal bir haktır. Eşinden boşanmış ya da eşi vefat eden dul kadınlar ile yetim kalmış çocukların hayatlarını devam ettirebilmesi için sağlanan maddi destek için ilgili bakanlık ve kurum tarafından şartlar belirlenmiştir. Çocuklara bağlanan yetim aylığında ise; erkek çocukların eğitim görmedikleri durumlarda 18 yaşına kadar aylık alması mümkündür. Ortaöğretim eğitimi görenler 20 yaşına; yükseköğrenim görenler ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler. Yetim kalan kız çocuklarında ise; maaş sigortalı olarak çalışma ve medeni hallerine göre değişiklik gösterir.
SSK'lı ne yapmalı?
1-Eşimden SSK'dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?
SSK'dan dul aylığı alanlar aynı zamanda Emekli Sandığı'ndan da yetim aylığı alabilirler. Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alabilirler.
2-SSK emeklisi bir kadınım. Babam memur emeklisiyken vefat etti. Babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?
Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bu aylığı alabilmeniz için bekar veya dul olmanız gerekiyor.
3-SSK'ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alabilir miyim?
SSK'ya tabi olarak çalışan yetimler SGK'dan aylık alabilir.
4-Emekli Sandığı Kanunu'na göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?
Eş: Yüzde 75
Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50
Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30
Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25. ? Tek yetim: Yüzde 50
2 yetim: Yüzde 40-40.
Orta öğrenimi bitirmiş ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlamış kişilerin aylıkları kesilmez.
Memurlarda durum
5-Eşimden dolayı Bağkur'dan dul aylığı alıyorum. Memur babamdan yetim aylığı alabilir miyim?
Bağkur'dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı almanıza engel değildir.
6-Eşim 6 yıllık devlet memuruyken vefat etti. SSK'ya tabi çalışıyorum. Emekli Sandığı'ndan dul aylığı alabilir miyim?
Eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından, aylık bağlanır.
7-Emekli Sandığı emeklisi bir kadınım. Ölen annem ve babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?
Her iki aylığı birlikte alamazsınız ama yüksek olanı tercih edebilirsiniz.
Öğrenciye 25 yaşına kadar ödenir
8-Emekli Sandığı'ndan erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?
Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.
9-Emekli Sandığı'ndan dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde, dul aylığım kesilir mi?
İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde, dul aylığınız kesilmez.
10-Vefat eden memur annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?
İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmez.
Kesilen aylık yeniden bağlanılır
Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı alabilmesi, başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam eder.
Baba veya annesini kaybeden bir erkek, 18 yaşına kadar kesintisiz, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar kesintisiz yetim aylığı almaya hak kazanır.
Eğer erkek çocuğun çalışmasına engel olacak bir malül durumu mevcut ise o zaman yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı alabilir.
Baba veya annesini kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır.
Evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden kendisine bağlanır.
Hiçbir geliri, mal varlığı bulunmayan ve sigortalının ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu 65 yaş üzeri anne ve babası, ölüm aylığı adı altında maaşa bağlanabilir.
Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi talepte bulunulması şart. Bunun için ölüm aylığı talep belgesi, il ve ilçelerde bulunan sigorta müdürlüklerine teslim edilmeli.
Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalının ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında yatırılmaya başlar.
Dul Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde sigortalı olarak kayıtlı çalışanların vefat etmesi durumunda; eşi ve çocuklarına hak sahipleri olduğu için belirlenen tutarda aylık bağlanır. Vefat eden kişinin cinsiyetine bakılmaksızın; hak sahiplerinin her ay maaş alması sağlanır.
Sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 öncesinde olan sigortalı çalışanların vefat etmesi halinde eşlerinin dul aylığı alması için şartlar oluşturulmuştur:
• Ölen kişinin SSK'lı olması halinde; 5 yıl sigorta ve 900 gün prim ödemesine sahip olması gerekir.
• Ölen kişinin BAĞ-KUR'lu olması halinde; 3600 prim günü ödemesine sahip olması gerekir.
• Ölen kişinin Emekli Sandığı statüsünde sigortalandırılmış olması halinde; 1800 prim günü ödemesine sahip olması gerekir.
• Dul aylığı almak isteyenlerin ise; sigortalı vefat eden eşin ölümünün öncesinde Medeni Hukuk kanunu çerçevesinde kabul edilen resmi nikahın olması ve ölümün sonrasında eşin evlenmemiş olması şartlarına uyması beklenir.
Yetim Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir?
• Çocuklara bağlanan yetim aylığında ise; erkek çocukların eğitim görmedikleri durumlarda 18 yaşına kadar aylık alması mümkündür. Ortaöğretim eğitimi görenler 20 yaşına; yükseköğrenim görenler ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.
• Yetim kalan kız çocuklarında ise; maaş sigortalı olarak çalışma ve medeni hallerine göre değişiklik gösterir. Kız çocuklarının çalışmaması ve hiç evlenmemesi durumunda yaş sınırına bakılmaksızın yetim aylığı almaya devam ederler.
• Yetim aylığı alabilmek için vefat eden kişilerin çocuklarının nüfus müdürlüklerinde kayıtlı olması gerekir.
2020 Yılında Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu?
Dul ve yetim aylığında vefat eden kişinin maaşından kesintiler yapılır. İlgili kurum ve bakanlık tarafından vefat eden kişinin maaşından yapılacak kesinti belirlenmiştir. Buna göre eş ve çocuklar kendilerine biçilen oranda düzenli olarak maaşlarını alabilirler:
• Vefat eden sigortalı kişinin eşine maaşın yüzde 50'si,
• Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa; eşine maaşın yüzde 75'i
• Vefat eden sigortalının 1 ve daha fazlasında çocuğu varsa; her çocuğuna maaşın yüzde 25'i
• Anne ve babası vefat etmiş olan çocuklara ise; maaşın yüzde 50'si aylık olarak bağlanır.