Perakendede fiyat soruşturması

Rekabet Kurulu, perakende sektöründeki 29 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Açıklamada, gıda ve temizlik ürünlerinin üretim ve ticaretiyle uğraşan teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı aktarıldı. Soruşturma kapsamındaki firmalar şunlar: "Watson, Banvit Bandırma, BİM, Beypi Beypazar, CarrefourSA, Colgate- Palmolive, Çağrı Gıda, Dalan Kimya, Dentavit Sağlık Ürünleri, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Evpaş Evyap, Gratis, Johnson and Johnson, Karizma Beşler Et Gıda, Katmer Un, Küçükbay Yağ ve Deterjan, Migros, Metro, Nestle Waters, Nivea Beiersdorf, Savola Gıda, Söke Değirmencilik, Şok Marketler Ticaret, Türk Henkel Kimya, Unilever Sanayi, Yeni Çağdaş, Yeni Mağazacılık, Yunus Market."