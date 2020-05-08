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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 10:08
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    • 08.05.2020 10:11
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    Yurt dışından getirilen lar ile ilgili flaş karar! 'de yayımlandı!

    nın 'de yayımlanan kararına göre, yurt dışından getirilen larda birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması getirildi. Gözetim uygulaması, sadece söz konusu kıymetin altında olan eşya için uygulanacak.

    Telefonlar ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı!

    nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğle "alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz cihazları" olarak tanımı yapılan eşyanın ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

    Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında, birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması getirildi. Gözetim uygulaması, sadece söz konusu kıymetin altında olan eşya için uygulanacak.

    Gözetim uygulaması kapsamında, söz konusu ürün ancak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

    Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden e-İşlemler bölümündeki "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvuru gerçekleştirilebilecek.

    Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

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