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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 09:52
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    • 08.05.2020 09:52
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    Brent ün varil fiyatı 29,38 dolar | 8 Mayıs 2020 fiyatları

    Brent ün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 artışla 29,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 25,44 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmak için attıkları adımlarla olumlu beklentilerin yükselmesi sonucunda, küresel petrol fiyatlarının artacağını belirtiyor.

    Brent petrolde yükseliş!

    Brent ün varili, haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 29,38 dolardan işlem görüyor.

    Dün 30,97 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 28,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 artışla 29,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 25,44 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatları, ABD-Çin ticari heyetlerinin görüşmeye başladığı haberleriyle yükselme eğilimi gösteriyor.

    Uzmanlar, bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmak için attıkları adımlarla olumlu beklentilerin yükselmesi sonucunda, küresel petrol fiyatlarının artacağını belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 31,18 ile 33,94 dolar aralığının direnç, 28,42 ile 25,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 29,38 dolar | 8 Mayıs 2020 Brent petrol fiyatları
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