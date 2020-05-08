Dolar düşecek mi artacak mı? Dolar bugün ne kadar? 8 Mayıs dolar kuru kaç lira?

8 Mayıs dolar bugün ne kadar? Dolar düşecek mi artacak mı? Dolar kuru kaç lira sorusuna dövize yatırım yapan vatandaşlar yanıt arıyor. Son günlerde doların ateşi inip çıkmaya devam ediyor. Dolarda dünkü tarihi zirvenin ardından gözler 8 Mayıs dolar kuruna çevrildi. Peki, dolar ne kadar oldu? İstanbul serbest piyasada dolar 7,1200 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dünya borsaları, ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve düşüş eğilimini sürdüren faizlerden bulduğu destekle haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki veriler takip edilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 4 milyona yaklaşmasına karşın, ölüm ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi, sınırlandırmaların kaldırılması ve böylece ekonomilerin açılacağına ilişkin iyimserliği artırıyor.
Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin merkez bankalarının adımları ile devam etmesi, pay piyasalarını destekleyen etkenlerin başında geliyor.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 169 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.
Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 2 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi yüzde 0,13 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti.
Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından pay piyasalarının, Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina uygulamalarının gevşetilmesi yönünde atılan adımların etkisiyle yükseliş eğilimini koruduğu görüldü.
Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olacak Londra borsasında, FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 yükseldi ve böylece haftalık bazda yüzde 3,00 kazandırdı.
ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.
Yurt içinde, dün 99.000 puanın üzerini test etse de bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 98.398,81 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,1 düşüşle 7,1195'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün banklararası piyasanın açılışında 7,1120 seviyesine geriledi.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 395 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 676 milyon 94 bin 142,45 lira, işlem miktarı ise 1.749,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 679 milyon 895 bin 397,23 lira oldu.
Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1200 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 204 milyon dolar azalarak 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 204 milyon dolar azalışla 51 milyar 457 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 52 milyar 661 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar dolar artarak 33 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 786 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 204 milyon dolar azalışla 86 milyar 447 milyon dolardan 86 milyar 243 milyon dolara düştü.