Şu anda biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var. Şu andaki siparişlerimiz buna yönelik.

1 milyon siparişimiz var. Siparişlerimiz Avrupa ülkelerinden İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık" dedi.