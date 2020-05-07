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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 09:56
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    • 07.05.2020 09:56
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    Son dakika: Araç sahiplerine müjde! e 7 kuruşluk indirim kapıda!

    Son dakika haberleri... in litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

    Motorine 7 kuruşluk indirim kapıda!

    Uluslar arası piyasalarda akaryakıt fiyatları, yukarı ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Tonu, benzinin (24 saat içinde) 247 dolardan 238 dolara, in 248 dolardan 236 dolara indi. Alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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