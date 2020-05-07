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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 09:47
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    • 07.05.2020 09:47
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    ün varil fiyatı 28,60 dolar | 7 Mayıs 2020 Brent fiyatları

    ün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 28,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 25,44 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi, piyasalardaki arz fazlalığı ve + kararlarının tam olarak devreye giremeyebileceği endişelerinin baskıladığını belirtiyor.

    Brent petrolde düşüş!

    ün varili, uluslararası piyasalarda 28,60 dolardan işlem görüyor.

    Dün 31,02 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 28,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 28,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 25,44 dolardan alıcı buldu.

    ekonomisinden gelen olumlu verilerle liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün () ve önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin kesintilerinin etkisiyle küresel petrol fiyatlarında toparlanma görüldü.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 532,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7,7 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 9 milyon varil yükselmişti.

    Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi, piyasalardaki arz fazlalığı ve OPEC+ kararlarının tam olarak devreye giremeyebileceği endişelerinin baskıladığını belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 29,94 ile 30,21 dolar aralığının direnç, 28,17 ile 26,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 28,60 dolar | 7 Mayıs 2020 Brent petrol fiyatları
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