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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 Gazete
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    Kur saldırısı ellerinde patladı

    Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda almaya kalktı. Ancak satın aldıkları döviz için Türk larına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, 'nın sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştü.

    Kur saldırısı ellerinde patladı
    Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda almaya kalktı. Ancak satın aldıkları döviz için Türk larına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, 'nın sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştü. Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.




    2019'DA DA DENEMİŞLERDİ
    Londra'da merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü. Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bankalar Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı.

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