



Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı, uçuşların durdurulması gibi birçok önlem devreye alındı. Sınır kapıları kapatıldı, turist hareketi engellendi. Tüm bu gelişmeler dünyada ilk 10 turizm ülkesi arasında yer alan Türkiye'yi bir hayli etkiledi. Şimdi bu etkiyi azaltmak için bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri harekete geçti. Hürriyet'in haberine göre önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turizm sektörü ile telekonferans yöntemi ile bir araya geldi. İki bakan ilk etap temmuzun ilk haftasında otellerdeki dolulukların artmasını beklediklerini, dış hatlarda ise 19 ülkede 22 noktaya uçuşların başlayacağını söyledi.