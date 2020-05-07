Doğalgaz faturaları iptal edildi mi sorusunun cevabı araştırılıyor. İGDAŞ'ın mevzuata aykırı fatura düzenlemesinin ardından EPDK yöentiminden son dakika fatura iptali açıklaması geldi. Faturaları çok yüksek gelen ve bu duruma isyan eden birçok vatandaş doğalgaz faturaları iptal edildi mi sorusunu araştırıyor. Peki doğalgaz faturaları iptal edildi mi? Doğalgaz fatura iadesi nasıl alınacak? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ayrı bir kuruluş kanunu olmayıp 20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca kurulmuştur. EPDK, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur.
DOĞALGAZ FATURALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?
Doğalgaz faturalarının iptaline ilişkin EPDK'dan son dakika açıklaması geldi. İGDAŞ'ın mevzuata aykırı fatura düzenlemesinin belirlenmesinin ardından fatura iptali için araştırmalara başlayan vatandaşlar doğalgaz faturalarının iptali için araştırmalara başladı.
DOĞALGAZ FATURALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?
Edinilen son dakika bilgisine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İGDAŞ'a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.
DOĞALGAZ FATURA İADESİ NASIL ALINIR?
İptal edilen doğalgaz faturalarının iadesi hakkında bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldikten sonra haberimize eklenecektir.
EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
Dağıtım bölgeniz içerisinde ikamet etmekte olan bazı tüketiciler tarafından Kurumumuza doğrudan ve/veya CİMER vasıtasıyla yapılan başvurularda, doğal gaz sayaçlarının doğal gaz piyasası mevzuatında belirlenmiş asgari okuma süresinden daha uzun sürede okunarak kendilerine bu şekilde yüksek doğal gaz faturası tahakkuk ettirildiği bildirilmektedir.
Konu ile ilgili olarak tarafınızca da bilindiği üzere, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin, "Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma" başlıklı 48 inci maddesinde, "Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur.
Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır…" hükmü yer almakta olup bu hüküm çerçevesinde doğal gaz sayaçlarının 25 ila 35 günlük süreler arasında okunması ve faturalandırılması gerekmektedir.
Konu Kurumumuzca ilgili mevzuat ihlali açısından incelemeye alınmış olup tüketiciler tarafından yapılan şikayet başvurularının ekinde yer alan fatura örneklerine göre şirketinizce yukarıdaki mevzuat hükmünde belirtilen sürelerden daha uzun sürelerde faturalar düzenlendiği anlaşıldığından idari soruşturma süreci başlatılmıştır.
Bu çerçevede;
1. Soruşturma süreci devam etmekle birlikte, tüketicilerimizin mağduriyetlerinin bir an evvel giderilebilmesi amacıyla; dağıtım bölgeniz içerisinde anılan mevzuat hükmüne aykırı olarak düzenlenen tüm faturalarının iptal edilerek mevzuata uygun hale getirilmesi,
2. Bundan böyle bir daha kesinlikle bu ve benzeri mevzuata aykırı fatura düzenlenmemesi, aksi takdirde mevzuat dahilinde daha ağır müeyyideleri doğuran idari işlemlerin yapılmak zorunda kalınacağının bilinmesi,
3. Konu kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi, belge ve açıklamalarınızın 22.05.2020 tarihine kadar Kurumumuza sunulması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
EPDK'NIN KURULUŞU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir. 1 Ocak 2005'ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.
EPDK HAKKINDA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ayrı bir kuruluş kanunu olmayıp 20 Şubat 2001 tarihinde kabul edilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca kurulmuştur. EPDK, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. Bir kamu kurumu olmasına karşın Hükümetin vesayeti altında değildir. Böyle bir yapı kurulmak suretiyle enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir.
Kurumun merkezi Ankara'daki 18 katlı bir binadadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır. Kurumun, dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak üzere İstanbul'da bir irtibat bürosu kurulmuştur.