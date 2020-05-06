Dolar/TL parametresinde sert yükseliş görüldü. İşte piyasalardan alınan bilgiler ve güncel döviz kuru. Global piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmeye devam ederken piyasalarda da son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Dün 7,02-7,10 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 7,0749'dan tamamladı. Bu kapsamda dolar ve euro güncel döviz kurlarını internet üzerinden öğrenmek isteyenler "Dolar/TL ne kadar oldu?" sorusu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. İşte 7 Mayıs döviz kurları
DOLAR REKOR KIRDI
Önceki gün 7.06 TL seviyesinde olan dolar kuru bugün hızlı şekilde yükselişe geçti. ğle saatleri itibarıyla dolar kuru 7,1646 TL seviyesine yükseldi.
İşte dolar kurunda son 1 saat içinde yaşanan değişim grafiği:
EURO KURU
Euro/Tl parametresi de yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 7,68 TL seviyesinde olan Euro , öğle saatlerinde 7,7371 TL seviyesine yükseldi.
TÜRK LİRASINA LONDRA MERKEZLİ SALDIRI VAR
Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.
Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.
DÜZENLEYİCİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ
Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti. Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.
AYNI SALDIRIYI YİNE DENEDİLER
Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.
Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bankalar Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı. Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.
ALTININ KİLOGRAMI 391 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 387 bin 600 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 391 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 313 milyon 38 bin 508,90 lira, işlem miktarı ise 811,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 317 milyon 924 bin 617,83 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 10.722 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.858 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 6.708 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 4.469 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 17.340 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa ve ABD'de ekonomilerin yeniden açılması ve kademeli normale dönüş adımlarının atılmasına karşın, devam eden belirsizliklerle pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.
ABD, Kovid-19 önlemlerini gevşetme sürecine girerken Başkan Donald Trump, bu dönemde ülkede can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini belirterek, Çin ile ilgili ise "Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, dün Almanya Anayasa Mahkemesinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya'nın yasalarına aykırı olacağına karar verdiğini anımsatan analistler, ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkemenin, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağına hükmettiğini aktardı.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirterek, bugün nisan ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının izleneceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik söylemlerini yumuşatmasının etkisiyle piyasalarda dün gözlenen pozitif seyir bugün Asya borsalarına taşındı.
Trump, salgından sorumlu tuttuğu ve geçen hafta gümrük tarifelerini tekrar gündeme getirdiği Çin ile ilgili, "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
Bu gelişmeyle önceki 4 işlem günü tatil dolayısıyla kapalı olan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 2.877 puan oldu. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 24.224 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 kazançla 1.929 puanda seyrediyor.
Hindistan'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nisanda önceki aya göre 43,9 puan azalarak 5,4'e gerilemesine karşın Sensex endeksi yüzde 1,4 yükselişle 31.878 puanda bulunuyor.
Japonya piyasasında tatil nedeniyle işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 106,3 seviyelerinde hareket ediyor.