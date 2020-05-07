Altında sert yükseliş! Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? 7 Mayıs altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 7 Mayıs gününde de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altında yeni bir rekor geldi. Son zamanların popüler yatırım aracı olan altına ilgi yoğun oldu. Altın sahibi olan vatandaşlar ise fiyatların ne olacağını araştırıyor. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 628,00 lira, Cumhuriyet altını 2.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 387,00 liradan işlem gördü.
7 MAYIS ALTIN FİYATLARI!
Dün altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.628 liradan satılıyordu.
Bugün ise gram altın güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 392 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 643 liradan, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.688 dolarda seyrediyor.
Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.
Analistler, ons fiyatındaki sakin seyre karşın, altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.
ALTIN TAHMİNLERİ YÜKSELDİ
RBC Capital Markets'ın raporuna göre kurum, koronavirüsün ekonomik etkisi nedeniyle bu yıl ve 2021 için altın tahminini yükseltti.
Ons altında 2020 yılı için yüzde 50 olasılıklı baz senaryo görünümünü 102 dolar artırarak 1,663 dolara çıkaran kurum, dördüncü çeyreğin en güçlüsü olmasını bekliyor.
RBC, 2020 için yüzde 40 ihtimalli üst senaryosunu 1,614 dolardan 1,788 dolara yükseltti. 2021 tahminiyse 1,700 dolardan 1,893 dolara çıktı. Üst senaryo beklenenden çok daha yavaş bir toparlanma ve daha derin bir ekonomik gerileme varsayıyor.
Kurum, altın beklentilerinin -daha derin sorunlar yaşanmadıkça- daha fazla rekor fiyat artışı yerine daha çok istikrar ile ilgili olduğunu belirtti.
Raporda 1,700 dolara doğru etkileyici bir ralli ve bu aralıkta gücünü korumasının önemli bir şey olduğu, ancak tüm zamanların çeyreklik zirvelerini geniş bir marj ile aşmasının tamamen farklı olduğu belirtildi.
ALTIN O EŞİĞİ GEÇECEK
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bu hafta içerisinde döviz likiditesi konusunda kamu ve özel sektörden yurt dışı borçlanma enstrümanlarıyla ilgili gelecek olumlu haber akışının, doların fiyatını 7 TL`den ilk etapta 6,90-6,70 TL aralığına çekebileceğini belirterek, "Aksi durumda, uzmanların öngörüsüyle altının gramında 389 TL ve üstünü görmek olası olabilir" dedi.
Atayık, yaptığı açıklamada, altın ve para piyasalarının, 4 ayı aşkın süredir koronavirüs gündemiyle kendisine bir rota ve trend bulmaya çalıştığını ifade etti.
Atayık, "Birçok ülkede uzmanlar, virüste pik noktaların aşıldığını dile getirse bile virüsün piyasa ve fiyatlara yansımalarının kısa sürede biteceğini beklemek doğru olmaz." dedi.
ABD ve birçok Avrupa ülkesinin normalleşme yönünde önlemleri gevşetme adımları attığını aktaran Atayık, Türkiye'nin de pandemi konusunda dünyada örneğine az rastlanır bir başarıya imza attığını söyledi.
Hükümet yetkililerinin, normalleşme için Ramazan Bayramı sonrasına ve haziran ayına işaret ettiğini belirten Atayık, kamuoyuna rehavete kapılınmaması gerektiği yönünde mesajlar verildiğini anlattı.
Atayık, dünyada merkez bankalarının piyasadaki likidite ihtiyacını karşılamak ve reel sektörü teşvik etmek amacıyla destek paketleri açıklamasının altının yukarı gidişini sağladığını ifade ederek, "Merkez bankalarının adımları ve özellikle faiz indirimleri, altının ons bazında son 7 yılın rekor fiyatlarına ulaşmasında etkili oldu. Nitekim geçen cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri düşürmedi ancak Fed'in, piyasayı fonlamaya devam edeceği mesajı vermesi bile ons fiyatlarını bir anda 1,700 doların üzerine çıkardı." diye konuştu.
"LİKİDİTE SORUNU YAŞAYAN ÜLKELER, ELLERİNDEKİ ALTINLARI BOZUYOR"
Mustafa Atayık, altının yükselişini hem destekleyen hem de zaman zaman gerileyerek düzeltme yapmasına yol açan bir diğer unsurun ise petrol fiyatları olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:
"Petrolde tarihi dip noktaların görülmesi ve üretici ülkeler aralarında anlaşsalar bile piyasalardaki talep azlığı nedeniyle fiyatların bir türlü istenen rakamlara çıkmaması, finans piyasalarını tedirgin ediyor. Düşük petrol fiyatları nedeniyle likidite sorunu yaşayan ülkeler, bu kez bu sorunlarını ve açık pozisyonlarını gidermek amacıyla özellikle ay sonlarında ellerindeki altınları bozma yolunu tercih ediyor. Bu durum da altının ons fiyatında 1,700 dolar seviyeleri görülse bile geri çekilişleri görmemize yol açıyor."
ABD ve AB ülkelerinin destek paketleriyle piyasada yaşanan likidite bolluğunun gelişmiş ülkelerde doların fiyatını düşürdüğünü aktaran Atayık, bu durumun gelişmekte olan piyasalarda doların fiyatını yükselttiğini söyledi.
"YATIRIM İÇİN ALTIN BİRİKİMİ YAPACAKSANIZ FİZİKİ ALTIN ALIN"
İKO Başkanı Atayık, salgın gündemiyle tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçerken, dünyada bazı madenlerin rafinerilerinin düşük kapasiteyle çalıştığını, uçak kargolarının açık olduğunu ancak lojistik ve gümrüklerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.
Dünya kuyumculuk piyasasının da bir süredir nispi olarak kapalı halde bulunduğunu aktaran Atayık, şunları kaydetti:
"Ekranlarda anlık olarak yansıyan fiyatları incelerken şuna dikkat edilmeli; piyasada 1 kontrat fiziki altın işlem görüyorsa 300-400 kontrat kağıt üzerinde işlem görüyor. Dolayısıyla altının onsunda oluşan 1,700 dolar rakamları, içinde bulunduğumuz sürecin bir ürünü. Reel olarak bu fiyatın piyasada bir karşılığı yok, bu fiyatlara köpük veya spekülatif hareketler olarak bakmakta yarar vardır.
Sektör olarak ısrarla hep söylüyoruz; yatırım için altın birikimi yapacaksanız kuyumculara gelerek fiziki altın alın. Altın takı ve mücevher alın. Düğünde hediye edilen altınlar, sevdikleriniz için aldığınız altın takı, mücevher ve incili takılar, her ay maaşınızdan artırarak yaptığınız altın birikimleri böyle zor ve sıkıntılı süreçlerde sorunların aşılması için can simidi oluyor. Bu nedenle hediye olarak aldığınız altın takı ve mücevherler, kriz zamanlarında her zaman günü kurtaran, yüzünüzü güldüren yatırım olarak işlevini yerine getiriyor."