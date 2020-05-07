Altında sert yükseliş! Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? 7 Mayıs altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 7 Mayıs gününde de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altında yeni bir rekor geldi. Son zamanların popüler yatırım aracı olan altına ilgi yoğun oldu. Altın sahibi olan vatandaşlar ise fiyatların ne olacağını araştırıyor. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 628,00 lira, Cumhuriyet altını 2.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 387,00 liradan işlem gördü.

7 MAYIS ALTIN FİYATLARI!

Dün altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.628 liradan satılıyordu.

Bugün ise gram altın güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 392 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 643 liradan, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.