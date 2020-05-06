Devalüasyon nedir? Devalüasyon ne demek? Devalüasyon olursa ne olur? Piyasalarda doların ateşi sönmüyor ve dolardaki artış devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,15'i de geçti. Doların yükselişiyle birlikte kamuoyunda devalüasyon terimi sıkça dillendirilmeye başlandı. Peki, devalüasyon nedir? Devalüasyon ne demek? İşte yanıtı!

DEVALÜASYON NEDİR?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesine denir.

Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesi anlamına gelir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.