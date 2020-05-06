



MAYIS VARSAYIMI

Raporda, tahminlerin, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin mayıs ayından itibaren aşamalı biçimde kalkacağı varsayımına dayandığı belirtilerek, uygulanan tedbirlerin uzatılmasının GSYH'de tahminlerden daha yüksek oranda düşüşe neden olabileceği vurgulandı.

Salgının küresel değer zincirine ve uluslararası iş birliğine zarar verebileceğine işaret edilen raporda, Kovid-19'un iş gücü piyasasında uzun süreli ve kalıcı hasara neden olabileceği kaydedildi.

Raporda, AB ve İngiltere arasında Brexit geçiş sürecinin bitmesinin ardından gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin iki tarafın da büyüme tahminlerini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekildi.