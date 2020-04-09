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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 16:13
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    • 09.04.2020 16:13
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    Başkanı 'dan flaş açıklama: Tarihin en kötü resesyonu resmen başlıyor

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip küresel ekonomiyi dibe çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanı , "Salgın, Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu başlatacak" ifadelerini kullandı.

    IMF Başkanı duyurdu: Tarihin en kötüsü resmen başlıyor!

    Başkanı , korona virüs salgınının 2020 yılında global ekonomik büyümeyi keskin şekilde rnegatife döndüreceğini ve 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana görülen en kötü resesyonu tetikleyeceğini söyledi.

    Korona virüs salgınının sosyal ve ekonomik etkisi konusunda birkaç hafta öncesine göre daha karamsar bir tablo ortaya koyan Georgieva, hükümetlerin hali hazırda bu salgının ekonomik etkilerine karşı koymak i 8 triilyon dolar büyüklüğünde mali teşvik tedbirleri açıkladıklarını, ancak daha fazlasına ihtiyaç olacağını da vurguladı.

    Yaşanan krizin en sert gelişmekte olan piyasaları ve kalkınmakta olan ekonomileri vuracağını öngördüklerini belirten Georgieva, bu ekonomilerin yüz milyarlarca dolar dış yardıma ihtiyaç duyacaklarını savundu

    Gelecek hafta yapılacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde hazırlanan değerlendirmeyi basına dağıtan Georgieva, "Daha 3 hafta önce, 160 üyemizin 2020'de kişi başına milli gelirde pozitif gelişme sağlamalarını bekliyorduk. Bugün, 170'ten fazla ülkenin milli gelirlerinde bu yıl düşüş yaşamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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