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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 11:30
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    • 26.03.2020 11:39
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    Koronavirüs ve gerilimi Rus ekonomisini derinden etkiledi: Resesyon kapıda!

    ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs yi derinden etkiledi. ’nun küresel resesyon uyarısı yapmasının ardından da da resesyon beklentileri olduğu açıklandı. Rusya koronavirüs ve toplantısında yaşanan gerilimin ardından ekonomik zora düşmüştü.

    Resesyon kapıda!

    Koronavirüsün yayılmasını önlemek i alınan tedbirler ekonomileri de ciddi anlamda etkiliyor.

    (), bu yıl en az 10 yılı aşkın süre önce gerçekleşen finans krizi sırasındaki kadar kötü bir küresel resesyon beklediğini açıklamasının ardından fiyatları nedeniyle kötü günler geçiren 'dan kötü haber geldi.

    RESESYON KAPIDA!
    Nezavisimaya Gazeta'nın haberine göre Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan raporda, ve ticarette yaşanan çalkantıların Rusya ekonomisinde resesyona yol açma ihtimaline işaret edildi.

    Uzmanlar, resesyon ihtimaline etki eden faktörler olarak düşük petrol fiyatları, rublenin değer kaybı ve koronavirüs salgını gösterildi.

    Diğer yandan Rusya'da koronavirüs salgını başlamadan önce de ekonomik tablonun olumlu olmadığına, örneğin imalat sektöründe Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) şubat ayında 54,1'den 52 puana gerilediğine dikkat çekiliyor.

    SIFIR BÜYÜME TAHMİN EDİLİYOR
    Rusya'da Sayıştay 2020 yılında ülke GSYH'sinin sıfır büyüme göstereceği tahminini açıklamıştı.

    Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin dün yaptığı açıklamada koronavirüs yüzünden Rusya ekonomisinden bu yıl büyüme kaydedilmeyeceğini söyledi. Kudrin, "Bu yıl durum zor olacak. Büyüme değil, aksine ekonomide küçülme olacak" dedi.

    Ronesans Kapital de dün yayınladığı raporda, bugünkü şartlar devam ederse, ekonomide yüzde 0,8 küçülme beklentisini açıkladı.

    Koronavirüs salgının ardından 80 ülkenin Washington merkezli IMF'e acil yardım için başvuruda bulundu.

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