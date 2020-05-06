Otomotiv tam kadro üretime geçiyor

otomotiv fabrikalarının büyük bölümününyeniden üretime geçtiğini aktararak, "11 Mayısitibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikalarıtekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.toplantısına video konferanslakatılan Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyuncafaaliyetlerine devam ettiğinisöyledi. Gebze Teknik Üniversitesi'nde sanayiyehizmet vermek üzere günlük 5 bin test kapasitelibir laboratuvar kurulduğuna değinen Varank,"Ankara için de benzer bir proje yakında devreyegirecek" diye konuştu.