Otomotiv tam kadro üretime geçiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv fabrikalarının büyük bölümünün yeniden üretime geçtiğini aktararak, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi. Ankara Sanayi Odası'nın toplantısına video konferansla katılan Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Gebze Teknik Üniversitesi'nde sanayiye hizmet vermek üzere günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurulduğuna değinen Varank, "Ankara için de benzer bir proje yakında devreye girecek" diye konuştu.
BETÜL USTA
BETÜL USTA