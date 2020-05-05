Bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kampanyaları Mayıs ayında da devam ediyor. Bu ay ev almak isteyen vatandaşlar için Nisan ayının son döneminde çok sayıda bankadan kredi faiz oranlarında indirim haberleri geldi. Özellikle özel bankalar faizlerde indirime gitmiş durumda.
TEB, ihtiyaç kredisinde faiz oranını 0,89'a çekti. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ise taşıt kredisinde 0,69; konut kredisinde 0,79'a düşürdü. 180 aya kadar konut kredisi, 60 aya kadar ihtiyaç kredisi ve 36 aya kadar da taşıt kredisi kullanabilirsiniz.
EN UYGUN TAŞIT, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?
Bankaların güncel kredi oranları incelendiğinde şu anda en uygun konut kredisi veren bankanın kamu bankaları olduğu görülüyor. Sıfır konutlar için en uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 0.79 olarak Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ta bulunuyor.
En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı Şekerbank nefes aldıran ihtiyaç kredisi kampanyası ile yüzde 0.89 olarak uygulanıyor. En uygun taşıt kredisi faiz oranı da Halkbank tarafından yeşil ışık taşıt kredisi kampanyası ile yüzde 0.94 olarak uygulanıyor.
ŞEKERBANK'TAN NEFES ALDIRAN KREDİ
Şekerbank'ın sağladığı Nefes Aldıran Kredi, piyasadaki en düşük faizli ihtiyaç kredisidir. Ödeme kolaylıkla ve düşük faiz oranlı bu ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade ile kullandırılmaktadır.
İhtiyaç kredisi türünde yer alan Nefes Aldıran Kredi'nin üst limiti 100 bin TL'dir.
Kredinin faiz oranı aylık yüzde 0,89'dan hoş geldin faizi ile başlamaktadır.
3 ay ile 36 ay vade süresinde Nefes Aldıran Kredi'nin faiz oranı yüzde 0,99'dur. 37 ay ile 60 ay vade süresinde ise aylık yüzde 1,09 faiz oranı uygulanmaktadır.
Kullanırılan kredi tutarınn binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Kredi çekildikten sonra 3 ay taksit öteleme imkanı bulunmaktadır.
ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ
ING Bank'ın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisi en düşük faizli krediler arasında yer alıyor. Başvuru kanalları aracılığı ile faydalanılabilecek olan ING ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:
Minimum 1 ay, maksimum 60 aya kadar vade ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredi alt limiti 2 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL'dir.
Faiz oranı her vade süresi için aylık yüzde 0,99'dur.
Kullandırılacak olan kredi miktarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre belirlenmektedir. Aylık yüzde 0,99 faiz oranı, findeks notu 1850 ve üzeri olan kişiler için geçerlidir.
Kişiye özel olarak faiz oranı uygulanmaktadır.
ING ihtiyaç kredisinden ayrıca sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrafı ise krediyi kullanacak olan kişinin yaşı ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Türkiye İş Bankası'nın sağlamış olduğu uygun faizli ihtiyaç kredisinin detayları aşağıdaki gibidir:
Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredi alt limiti 3 bin TL, üst limiti ise 100 bin TL'dir.
Kredi için uygulanan aylık faiz oranı vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vade sürelerinde aylık yüzde 0,99 faiz oranı uygulanırken, 25 ay ile 60 ay vade sürelerinde uygulanan aylık faiz oranı yüzde 1,05'tir.
Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kullandırılacak olan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
CEPTETEB HOŞ GELDİN FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Türkiye Ekonomi Bankası'nın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisinin detayları aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade süreleri ile kredi kullandırılmaktadır.
Kullandırılabilecek olan kredi tutarı minimum bin TL, maksimum 30 bin TL'dir.
Uygulanacak olan faiz oranı vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 3 ay ile 24 ay vade sürelerinde aylık yüzde 0,99, 25 ay ile 36 ay vade sürelerinde aylık yüzde 1,05, 37 ay ile 60 ay arasındaki vade sürelerinde ise uygulanan faiz oranı aylık yüzde 1,60 oranındadır.
Kredinin faiz oranı findeks notuna göre belirlenmektedir. Findeks notu 1850 ve üstü olan kişiler aylık yüzde 0,99 oranındaki hoş geldin faizinden faydalanabilirler. Kullandırılan krediden tutarın binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Kullanırılan krediden sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrfaları krediyi kullanan kişinin yaşına, kredi tutarına ve faiz oranına göre değişiklik göstermektedir.
QNB FİNANSBANK'TAN UYGUN FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
QNB Finansbank'ın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisinin kullanımına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade süresi ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredinin alt limiti bin TL, üst limiti ise 65 bin TL'dir.
Faiz oranı her vade süresi için aynı olup, aylık yüzde 0,99'dur.
Kullandırılan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
ÖZEL BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
* İş Bankası 120 ay vadeli konut kredisi Mayıs ayı güncel faiz oranı yüzde 0.95
* Alternatif Bank 120 ay vadeli konut kredisi Mayıs ayı güncel faiz oranı yüzde 0.95
* Akbank 120 ay vadeli konut kredisi Mayıs ayı güncel faiz oranı yüzde 0.99
* Garanti Bankası 120 ay vadeli konut kredisi Mayıs ayı güncel faiz oranı yüzde 0.99
* Yapı Kredi Bankası 120 ay vadeli konut kredisi Mayıs ayı güncel faiz oranı yüzde 0.89
* İNG Bank 120 ay vadeli konut kredisi Mayıs ayı güncel faiz oranı yüzde 0.89
* TEB 120 ay vadeli konut kredisi Mayıs ayı güncel faiz oranı yüzde 0.94