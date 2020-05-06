Bu kampanyayı kaçırmayın! Ödemeler başladı ve milyonlarca kişi parasını aldı! İşte aranan şartlar

Koronavirüs pandemisine dair ekonomik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu zor dönemde ekonomik fırsatlar devreye alınırken kamu bankaları bireysel ihtiyaç destek kredi kampanyası başlatarak 0,49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz kredi imkanı sundu. Başvurular değerlendirilip ödemeler başvuru yapan kişilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise bireysel ihtiyaç destek kredisi hakkında bilgi edinmek istiyor. Bilinmesi gereken tüm detayları haberimizin içerisinde sizler için derledik.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. İşte başvuru linkleri

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ