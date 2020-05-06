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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 12:54
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    • 06.05.2020 13:07
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    : 27 bin oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı

    Son dakika haberi... Sanayi ve , "Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" dedi.

    18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı
    Sanayi ve , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

    "Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız."

    Haberler Ekonomi Bakan Varank: 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı
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