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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 13:37
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    • 05.05.2020 13:57
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    açıkladı: O lar itibarıyla tekrar faaliyetlerine başlayacak

    haberi... Sanayi ve , " itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana ları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

    Varank müjdeledi: 11 Mayıs'ta başlıyor

    Sanayi ve , Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katıldı.

    Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

    , 'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvarın da Ankara'da kurulmuş olacağını bildirdi.

    Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

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    Haberler Ekonomi Bakan Varank açıkladı: O fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyetlerine başlayacak
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