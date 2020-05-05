Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katıldı.
Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvarın da Ankara'da kurulmuş olacağını bildirdi.
Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.