9 bin 214 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz! Devletten yardım müjdesi! İşte başvuru şartları

Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır. 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.

DOĞUM PARASI YARDIMI

Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.

Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir.

Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir.

Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.

Annenin ilk bebeği için 300 TL, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki bebeği için 600 TL doğum yardımı ödenir.

Annenin aynı anda birden fazla çocuk sahibi olması durumunda; ikiz bebeklerin ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerin ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım verilmektedir.