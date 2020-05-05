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    • 05.05.2020 21:42
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    Son dakika: İngiliz hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

    Son dakika haberine göre, İngiliz hava yolu şirketi , yeni tip (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik koşullar nedeniyle 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

    Kovid-19 onları da vurdu!

    İngiliz hava yolu şirketi , yeni tip (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik koşullar nedeniyle 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

    Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti 'daki Gatwick Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandırıldığı, 3 bin çalışanın işine son verilmesine karar verildiği belirtildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Virgin Atlantic Üst Yöneticisi Shai Weiss, "İlk uçuşumuzu gerçekleştirdiğimiz zamandan bu yana geçen 36 senede çok fırtına atlattık fakat hiçbiri Kovid-19 kadar yıkıcı olmadı." ifadesini kullandı.

    Geçen hafta 12 bin, Ryanair ise 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

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