Ekonomistlerden altın fiyatları için yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda risk iştahının canlı olmaması ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını da destekliyor. Peki bu dönemde altın alınır mı satılır mı? Altına yatırım yapanlar veya yapmayı düşününler bu sorunun yanıtını merak ediyor. 5 Mayıs altın ne kadar? Gram çeyrek altın fiyatları günün merak edilen konularından birisi oldu. İşte, günün altın fiyatları!
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bir önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,80
|383,00
|386,60
|386,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.523,00
|2.544,00
|2.548,00
|2.569,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|349,00
|353,00
|352,60
|356,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.465,00
|2.485,00
|2.490,00
|2.510,00
|Yarım Ziynet
|1.233,00
|1.243,00
|1.245,00
|1.255,00
|Çeyrek Ziynet
|616,00
|621,00
|622,00
|627,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 386,80 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.569,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 386,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 385 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 700 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 385 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 331 milyon 21 bin 552,39 lira, işlem miktarı ise 866 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 341 milyon 497 bin 365,05 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve AlBaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Çin gerginliği nedeniyle gerileyen petrol fiyatları, 1 Mayıs'ta başlayan üretim kısıntısının sorunsuz sürmesine bağlı olarak yeniden yükselirken, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik altın fiyatlarını da destekliyor.
Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altın 1700 doların üzerinde tutunmaya çalışacak" başlıklı değerlendirmesinde, küresel risk iştahının çalkantılı bir dönemden geçmesinin, ons altının net bir yöne doğru hareket etmesini zorlaştırdığına işaret edilerek, "Bu noktada fiyatların geride bıraktığımız hafta boyunca 1,690-1,730 dolar bandında hareket ettiğini gördük. Özellikle Fed toplantısında ekonomiye dair çizilen karamsar tablo altını 1,720 doların üzerine taşısa da verilerdeki zayıflığın da etkisiyle riskli varlıklarda satış baskısının artması yatırımcıları nakit pozisyona dönmeye iterken bunun ons altına da negatif yansıdığını gördük. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi altın fiyatlarının momentum kazanması için 1,715 doların üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz" denildi.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.13 artışla 26.90 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 1.21 artışla 22.56 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.05 düşüşle 14.81 dolar,
- altın, yüzde 0.42 artışla 1,707.21 dolar,
- bakır, yüzde 1.54 düşüşle 5,106.00 dolar,
- platin, yüzde 0.53 artışla 770.25 dolar,
- paladyum yüzde 0.50 düşüşle 1,901.27 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,534 liraya yükseldi.