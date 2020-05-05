ALTININ KİLOGRAMI 385 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 700 lira, en yüksek 385 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 385 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 331 milyon 21 bin 552,39 lira, işlem miktarı ise 866 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 341 milyon 497 bin 365,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve AlBaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.