



"ALTININ ONSU, HIZLA 1,650 DOLAR VE ALTINA GEVŞEYEBİLİR"

İKO Başkanı Atayık, 2020 yılına 478 TL'yle başlayan çeyrek altının, yüzde 32 artışla nisan ayında 633 TL'yi gördüğünü, yıla 291 TL'yle başlayan gram altının geçen hafta 389,5 TL'ye kadar çıkarak yüzde 30'un üstünde prim yaptığını hatırlattı.



Atayık, şunları kaydetti:



"Bilindiği gibi iç piyasada altın, hem doların TL karşısındaki ederi hem de küresel piyasalardaki ons değerleri üzerinden belirleniyor. Bu nedenle çeyrek altın ve gram altın fiyat aralıkları öngörülerinde dolar/TL kotasyonları çok önemlidir. Dün açıklanan enflasyon verileri beklenildiği gibi düşük çıktı. Bu hafta içerisinde döviz likiditesi konusunda kamu ve özel sektörden yurt dışı borçlanma enstrümanlarıyla ilgili gelecek olumlu haber akışı, dolar fiyatını 7 TL'den ilk etapta 6,90-6,70 TL aralığına çekebilir. Aksi durumda, uzmanların öngörüsüyle altının gramında 389 TL ve üstünü görmek olası olabilir. Pek ihtimal vermiyorum ancak analistlerin tahminlerine göre doların 7 TL üzeri çıkışı devam eder, altının onsu da direnç olarak gösterilen 1,740 seviyesini kırarsa bir süredir dile getirilen gram altında 400 TL'yi de görebiliriz.



Diğer yandan, birçok uzmanın işaret ettiği gibi petrol üreten ülkeler başta olmak üzere yatırımcılar, petroldeki düşük fiyat nedeniyle oluşan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için nisan ayında yapmaları beklenen altın satışlarını bu ay içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu durumda altının onsu, hızla 1,650 dolar ve altına gevşeyebilir. Bu nedenle analistler ve uzman isimlerin tavsiye ettiği gibi ons fiyatı ve doların geri çekilişlerinde 350 TL ve altındaki gram fiyatları, 590-540 TL ve altındaki çeyrek altın seviyeleri alım için yatırımcılarımıza fırsat sunabilir."