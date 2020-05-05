Maske satışı serbest mi? Maske satışı başladı mı? Maske fiyatları ne kadar olacak?

Maske satışı başladı mı? Maske satışı serbest mi? Maske fiyatları ne kadar olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Normalleşmenin hayata geçmesiyle birlikte maske satışlarında da yeni bir düzenleme yapılacak. Daha önce alınan karar gereğince maske satışları yasaklanmıştı. Telefonlarına SMS kodu gelen kişiler maske alabiliyordu. Ancak yasakların kalkması ve sosyal hayatın normale dönmeye başlamasıyla maske ihtiyacı artacak. Peki, maske satışı serbest mi? Maske satışı başladı mı?
MASKE SATIŞI SERBEST Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek, halkımızı mağdur edebilecek girişimlerin de önünü keseceğiz." diye konuştu.
MASKE SATIŞI BAŞLADI MI?
Maske satışlarının başladığına yönelik henüz bir karar açıklanmadı. Karar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?
Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.
ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMINDA YENİ UYGULAMA
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlar, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edecekler.
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi: Kurumlar ve iş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) temin edecek. Herke çalıştırdığı personele maskesini dağıtmak zorunda kalacak.
Bunun iki yönlü faydası olacak. Vatandaşın maskeye ulaşım hızını artırmış olacağız. Eczanelerimizdeki yoğunluğu azaltacağımız için bulaş riski de azalacak. Bu da ciddi bir katkı sağlayacak.
KOD GELMEYENLER ECZANEYE GİDECEK
Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretisiz şekilde alabilecek.
ÜCRETSİZ MASKE KAÇ GÜNDE GELİR?
Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin edilmektedir.
E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-devlet'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek.
E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?
Kovid-19 salgını nedeniyle sık kullanılmaya başlanan e-devlet için şifre almak zorunlu. Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.
UNUTULAN ŞİFRE YENİDEN NASIL ALINIR?
Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.
Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.
İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan işlem yapabilirisiniz.
ÜCRETSİZ MASKENİN ÖZELLİKLERİ
5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:
Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
Fiberglass ve lateks içermemektedir.
Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
Kolay kullanıma uygundur.
Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.
Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
Hijyenik ve CE'li dir.
Yüze tam uyumludur
Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.
ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.
MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var.
Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip edileceğini bildirdi.