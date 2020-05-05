Bankalardan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çeken ve bu kredileri aylık olarak belirli bir faiz oranıyla ödeyen borçlular, Koronavirüsü nedeniyle borçlarının ne olacağını düşünüyordu. Bankalar aldıkları kararlarla borçlulara rahat bir nefes aldırdı. Borçları birkaç ay erteleyerek bu zorlu dönemi daha rahat atlatmanız mümkün. Fakat şikayetlerde geliyor. 3 aylık erteleme için bankalar, vatandaşlardan yüzde 1.5'lere varan faiz isteyince birçok vatandaş kredi borçlarını ertelemedi. On binlerce vatandaş ise kredi borçlarını elinde parası olmadığı için mecburen faizli şekilde erteledi. TBMM'de bu durum dile getirildi ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sistemde aksaklıklar varsa giderilir dedi. Peki, kredi erteleme hangi bankalarda? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING kredi erteleme şartları nelerdir?
ING KREDİ ERTELEME
Koronavirüs salgını, Türkiye dahil birçok ülkede bireyler ve toplum üzerinde geniş çaplı bir etki gösteriyor.
Bazı müşterilerimizin beklenmedik finansal sıkıntılarla karşılaşmış olabileceklerini düşünerek bu müşterilerimizin ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bir takım uygulamaları devreye aldık.
ING'de bulunan kredisini geri ödeme hususunda zorlanan KOBİ ve ticari müşterilerimizin şubeleri ile iletişime geçmelerini rica ediyoruz.
Koronavirüs salgınından etkilenen bireysel müşterilerimize ihtiyaç, taşıt, konut kredisi taksitleri ve kredi kartı ekstre ödemeleri için 3 ay erteleme imkanı veriyoruz.
Bu uygulamadan yararlanmak isterseniz, kredinizin faiz oranı ile taksit tutarı yeniden hesaplanır ve yeni bir ödeme planı oluşturulur.
Evinizden çıkmadan ,ING Mobil-> Ödemeler -> Kredi Ödemesi sekmesinden kredileriniz için ödeme erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Talebinizle ilgili hafta içi mesai saatlerinde sizi arayacağız.
Kredi erteleme detayları
30 Nisan 2020 tarihine kadar talepte bulunan müşterilerimizin kredilerine yönelik taksit ödemeleri, 3 ay ertelenir. (Örneğin, 15 Nisan tarihli taksitin, 15 Temmuz tarihinde ödenmesi beklenir.) Kredi süresi, aylık taksitin aynı seviyede korunması için bu doğrultuda uzatılır.
GARANTİ KREDİ ERTELEME
Garanti BBVA, Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde gerek toplum sağlığını korumak gerekse olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek üzere yeni tedbirler geliştirdi.
Bu kapsamda müşterilerine sunduğu destekler şu şekilde:
Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı,
Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,
KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,
KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,
Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,
Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,
Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,
30 Nisan 2020 tarihine kadar, Garanti BBVA Mobil, İnternet Bankacılığı veya ATM'lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinin ücretsiz olması.
*Bireysel ve şahıs firması sahibi müşterilerimiz, İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredileri faiz oranları değişmeden 3 aya kadar taksit erteleme, 6 aya kadar vade uzatma ve Avans Hesap ekstreleri için 3 aya kadar öteleme işlemlerini, 30 Mart Pazartesi itibarıyla 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'nı veya şubelerimizi arayarak yapabilecektir.
HALKBANK KREDİ ERTELEME ŞARTLARI!
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye aldığımız "Ekonomiye Destek Paketi" kapsamında; talep etmeniz halinde 23 Mart 2020'den önce kullandığınız Bireysel İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi taksit ödemelerinizi 3 aya kadar erteleyebilirsiniz.
Erteleme işleminden doğan faiz farkınız, kalan kredi vadenize eşit olarak dağıtılacaktır. Taksit erteleme talebiniz başvurunuz sonrası 7 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Taksit erteleme gerçekleştikten sonra tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak olup, yeni ödeme planınızı Halkbank İnternet Şube ve Mobil Şube'den görüntüleyebilirsiniz.
HALKBANK KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?
Halkbank İnternet Şubesi'nden giriş yaptıktan sonra; Ürün > Kampanyalarım > Güncel Kampanyalar sekmesinden Bireysel Taksit Erteleme adımlarını izleyerek taksit erteleme talebinizi iletebilirsiniz.
0850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak müşteri temsilcisine bağlanmadan sesli yanıt sistemimizde "Taksit Erteleme" teklifi ile talebinizi iletebilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ ERTELEME ŞARTLARI!
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye aldığımız Ekonomiye Destek Paketi kapsamında talebiniz doğrultusunda kredinizin taksitlerini (İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi, Ek Hesap, Kredi Kartı) 3 ay sonraya erteleyebilirsiniz.
23 Mart 2020'den önce kullandığınız Taksitli Kredilerde (İhtiyaç Kredisi, OTO, Konut) taksit ödemeleri talep edilmesi halinde 3 ay sonraya ötelenebilecektir. Öteleme sonucu vade uzatmadan kaynaklı oluşacak akdi faiz yeni ödeme planındaki taksitlere dağıtılacak olup, ayrıca Temerrüt/Gecikme Faizi alınmayacaktır. Talebinize istinaden taksitli kredilerde oluşacak yeni ödeme planının tarafınızca onaylanması sonrasında otomatik olarak güncelleme yapılacaktır.
Ek hesaplarda ise talep etmeniz durumunda öteleme döneminden sonraki ilk ay faiz tahakkuk işlemi yapılacaktır.
Kredi kartlarında ekstre erteleme talep etmeniz durumunda tüm ekstre borcunuz 3 ay sonraki ekstre dönemine ertelenebilecektir. İşlem anında kredi kartı sahiplerinin finansal koşulları onayı ile 3 ay ekstre erteleme işlemi gerçekleştirilecektir.
VAKIFBANK KREDİ ERTELEME NASIL YAPILIR?
VakıfBank Mobil'den ve İnternet Bankacılığından "Profilim" butonuna tıklayarak "Bize Yazın" bölümünden "BİREYSEL KREDİLER- Covid-19 Kredi Taksit Erteleme Talepleri" menüsünden taksit öteleme talebinizi iletebilirsiniz.
Çağrı Merkezi'nden bağlanarak taksit öteleme talebinizi iletebilirsiniz.
Kredi kartı erteleme taleplerinizi, VakıfBank Mobil'den, İnternet Bankacılığından, Çağrı Merkezinden ve Şubelerimizden ekstre erteleme talebinizi iletebilirsiniz.
İŞ BANKASI KREDİ ERTELEME
Korona virüs salgını nedeniyle yürüttüğümüz ekonomiye destek paketi kapsamında açık ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi taksit ödemelerinizi ve kredi kartı hesap özeti borçlarınızı 3 aya kadar öteleyebilirsiniz. Ek Hesap faiz tahsil gününüzü de aynı kapsamda 3 ay sonra olacak şekilde öteleyebilirsiniz.
Taksit ödemeli bireysel kredilerinizi ötelediğinizde, öteleme dönemi sonrası, ötelemeye konu dönem üzerinden kredinin faiz oranı ile taksitler yeniden hesaplanacak ve yeni ödeme planı oluşturulacaktır. Borçlarınızın ötelenmesi durumunda dilediğiniz zaman İşCep veya İnternet Şubesi'nde yer alan "Krediler - Borç Ödeme" menüsünden borcunuzu ödeyebilirsiniz.
Öteleme taleplerinizi,
• İşCep içinde "Kampanyalar" sekmesinde veya
• isbank.com.tr İnternet Şubesi giriş kısmında
yer verilen öteleme tekliflerini kabul ederek iletebilirsiniz.
Kredi kartı hesap özetlerinizi de, İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi'nden akdi faiz oranı üzerinden 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Erteleme işlemlerinizi, Türk Lirası Hesap Özetleriniz için hesap kesim tarihiniz ile son ödeme tarihiniz arasında gerçekleştirebilirsiniz.
KREDİLER ERTELENDİ AMA...
11 özel banka, hükümetin pandemi destek açıklaması sonrası kredi borçlarını ertelediğini duyurdu. Ancak bankalar, vatandaşların kredi borçlarını faizli erteledi. 3 aylık erteleme için bankalar, vatandaşlardan yüzde 1.5'lere varan faiz isteyince birçok vatandaş kredi borçlarını ertelemedi. On binlerce vatandaş ise kredi borçlarını elinde parası olmadığı için mecburen faizli şekilde erteledi.
TBMM'DE DİLE GETİRİLDİ
TBMM'de bu durum dile getirildi ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sistemde aksaklıklar varsa giderilir dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI
Bu açıklamalar ve yoğun şekilde tepkiler gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berat Albayrak bir açıklama yapmış ve özel bankaların üzerine düşeni yapmadıklarını söylemişti.
2 ÖNERGE VERİLMİŞTİ
TBMM'de konu ile ilgili araştırma yapılması , bir çalışma olup olmadığı ile ilgili 2 önerge verildi. Verilen önergelerde bankaların kredileri faizli şekilde ertelediği ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğine yer verildi.
ÖZEL BANKALARIN GÖZÜNÜ PARA HIRSI BÜRÜDÜ!
YAŞA GÖRE UYGULAMA
Bankalar, vatandaşın işini görmemek için öyle bahaneler üretiyorlar ki, bunların içinde 'Sen yaşlısın' bile var.
İKİ KERE ZAM
Bir özel bankadan kredimi erteletmek istedim. Taksitim 700 TL idi. Bunu önce 850 TL'ye çıkardılar. Ardından üç ay sonra '1.750 TL daha ödeyeceksin' dediler.
HÂLÂ FAHİŞ FAİZ İSTİYOR
Bir özel bankadan durmadan mesaj geliyor. 'Yüzde 1.75'ten bireysel kredi verelim' diyor.
'YAŞIN ÇOK' DEDİLER
Bir bankaya gittim. Kredi borcumu düzenli ödüyorum ama ertelemek istedim. Bana 'Senin yaşın yüksek, borcunu ertelemeyiz' dediler.
3 BİN TL FAİZ
Kredi borcumu erteletmek için gittim. Aylık taksit 1.680 TL. Toplamda 5.040 TL tutacak olan üç taksit için Temmuz'da 8.100 TL istediler.
YETİM MAAŞIMI ALDILAR
Bir özel bankaya kredim var. Maaşımdan 430 lira kesiliyordu. Son ay maaşımın tamamını aldılar. Ben babamdan yetim maaşı alıyorum. Şimdi parasız kaldım.
7 BİN TL ALDILAR
Bankaya erteleme için gittim. 'MB'sının faizleri uygulanır' dediler. İşlemi yapmışlar, gelen mesajda gördüm. 40 bin liralık borç için 7 bin lira faiz yazmışlar. Vazgeçmek istedim, kabul etmediler.
GECE 01.00'DE ARAMIŞLAR
Bir bankaya erteleme için başvurdum. Cevap gelmeyince aradım. 'Sizi dün gece 01.05'te aradık, açmayınca talebi reddettik' dediler.
İKİ TAKSİT İSTEDİLER
Esnafım. 20 yıldır bir özel banka ile çalışıyorum. Hiçbir sorun çıkarmış değilim. Virüs yüzünden işlerim bozulunca kredi taksitime erteleme istedim. Benden fazladan iki taksit para istediler.
HANGİ BANKALAR KREDİ BORÇ ERTELEME YAPIYOR?
İlk olarak Ziraat Bankası'nın açıkladığı kredi erteleme kararına, ardından diğer iki kamu bankası olan Halkbank ve Vakıfbank'da katıldı. İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Eximbank, Kuveyt Türk, Alternatif Bank, Albaraka Türk, Türk Ekonomi Bankası (TEB),Türkiye Finans ve Şerbank da müşterilerinden talep gelmesi duurmunda kredi ödemeklerini erteleyebilecekleri konusunda açıklama yaptı. Kredi ertelemelerinin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiyi bankanızı arayarak öğrenebilirsiniz.