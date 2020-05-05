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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 10:10
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    • 05.05.2020 10:10
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    O ürünlerin ında ek gümrük vergisi! 'de yayımlandı

    Seramik ürünlerinin ında 1 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Karar 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    O ürünlerin ithalatına ek gümrük vergisi

    Seramik ürünleri ında ek gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenlemeyle 17 Nisan 2020 tarihli karar ile yürürlüğe konulan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" yeniden düzenlendi.

    Buna göre, seramik, karo ve vitrifiye ürünlerine 1 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Söz konusu vergi, 1 Ekim'den sonra ise yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edilecek.

    Söz konusu ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

    Öte yandan, 17 Nisan 2020 tarihli karara istinaden, 18 Nisan 2020'den önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlere 30 günlük muafiyet tanındı.

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