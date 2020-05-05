ÖDEME ŞEKLİ

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.

MÜCBİR SEBEBİN EMLAK VERGİSİNE ETKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belli faaliyet konuları itibariyle bazı mükellefler için mücbir sebep halinin bulunduğunu ilan etti, ancak bu kapsamdaki mükelleflerin sadece Mart, Nisan ve Haziran dönemlerine ait KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını belirledi.