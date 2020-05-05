Dolar/TL kuru son durum: 5 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL son durum! 5 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi olarak gösterilen 7 TL'nin aşılması sonrası dolar bugün ne kadar? Önceki gün son 18 ayın en yüksek seviyesine çıkan dolarda hareketlilik sürüyor. Doların bu süreçten sonra düşüşe mi geçeceği yoksa yükselişte mi olacağı merak ediliyor. Fed tarafından yapılan açıklamada trilyonlarca dolar para basılacağı, faizlerin sınıfa yakın seviyeye düşürülmesi ve Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla piyasaya dolar sürmesi gibi etmenler, doları düşürmedi. Peki, 5 Mayıs dolar ne kadar oldu? İşte detaylar…
DOLAR NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0470 liradan, avro 7,6870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0450 liradan alınan dolar, 7,0470 liradan satılıyor. 7,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7030 lira olmuştu.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada dolara talep hızla artıyor. Tüm dünya ülkelerinin altın ve dolar talep etmesi , iç piyasalarında dolar ve altını arttırmaları nedeniyle ikisinde de yükseliş yaşanıyor.
DOLAR TAHMİNİ
Dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi olan 7 TL sınırının aşılması sonrası doların, Rahip Brunson kriziyle kırdığı 7.20 lira seviyesini tekrar test edeceği tahmin ediliyor.
Teknik analiz uzmanı Murat Arslanoğlu, dolar kurunun 6.90 TL seviyelerinde kapanış yapmaması durumunda yükselişin devam edeceğini, yeni hedefin 7.22 TL olduğunu söyledi.
PİYASALAR KAPALIYDI
Kur birkaç sefer 7 lira bandını kırmayı denese de kısa bir süre sonra 6.98 lira seviyelerine geri çekildiği görülüyordu. 1 Mayıs dolayısıyla iç piyasaların kapalı olduğu bugün dolar kuru 7 lira bandını aşarak 7.03 lira seviyesine kadar yükseldi.
SWAP HAMLESİ İŞE YARAMADI
Fed tarafından yapılan açıklamada trilyonlarca dolar para basılacağı , faizlerin sınıfa yakın seviyeye düşürülmesi ve Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla piyasaya dolar sürmesi gibi etmenler, doları düşürmedi. Son olarak çeşitli ülkelerle swap görüşmeleri yapıldığı açıklaması geldi ama bu durum da dolar kurundaki yükselişe engel olamadı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 348 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 11.187 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.187 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 7.108 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.710 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.216 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0868, sterlin/dolar paritesi 1,2444 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bugün ECB'nin faiz oranlarını sabit bırakmasının beklendiğini ancak tahvil programında limit artırımına gidebileceğini ifade etti.
Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisini desteklemek için elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirttiğini kaydeden analistler, Powell'ın açıklamaları sonrası ABD endekslerinin hızla yükseldiğine dikkati çekti.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızındaki ivme kaybının ardından Avrupa'da ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak gevşetmesinin etkilisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.
Bugün, ECB'nin faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verilerinin yatırımcıların gündeminde olacağını belirten analistler, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN NAKİT HAMLESİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştırdığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, "Yeni bir uzun vadeli pandemi refinansman programına karar verdik" dedi. Aylık 20 milyar euro varlık alımlarının devam edeceğini belirten banka gerekirse daha fazla tahvil alımına hazır olduklarını bildirdi.
Bu kasabada kullanılan gümüş sikkelere kısaltma isim olarak "thaler" denilmiştir. Diğer Orta Avrupa ülkelerinde de popüler olan bu sikkelere ayrıca "daaler", "tolar", "tallero" ve "dollar" denilmiştir. İspanyolların yeni kıta hevesi ile gittikleri Güney Amerika'da gümüş bulmaları ile bu "thaler" ifadesi Amerika kıtasına da gitmiştir. Ardından İspanyollar ile İngilizler Kuzey Amerika'da işbirliğine gittiler ancak yapılacak ticarette para birimi açısından sıkıntılar yaşadılar. 1776 tarihinde ise İngiliz kolonileri bağımsızlıklarını ilan ettiler ve birçok vatandaşın kullandığı dolar kullanılmaya başlanıldı. Son olarak da 1792 yılında varılan anlaşma ile dolar kullanımı resmileşti.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.