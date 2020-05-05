Dolar/TL kuru son durum: 5 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar bugün kaç TL?

PİYASALAR KAPALIYDI

Kur birkaç sefer 7 lira bandını kırmayı denese de kısa bir süre sonra 6.98 lira seviyelerine geri çekildiği görülüyordu. 1 Mayıs dolayısıyla iç piyasaların kapalı olduğu bugün dolar kuru 7 lira bandını aşarak 7.03 lira seviyesine kadar yükseldi.

SWAP HAMLESİ İŞE YARAMADI

Fed tarafından yapılan açıklamada trilyonlarca dolar para basılacağı , faizlerin sınıfa yakın seviyeye düşürülmesi ve Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla piyasaya dolar sürmesi gibi etmenler, doları düşürmedi. Son olarak çeşitli ülkelerle swap görüşmeleri yapıldığı açıklaması geldi ama bu durum da dolar kurundaki yükselişe engel olamadı.

AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 348 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 11.187 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.187 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 7.108 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.710 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.216 puan oldu.