Türkiye, Coronavirüs ile mücadelesinde dünyanın dikkatini çeken bir başarı sergilerken, salgın sonrasında atılacak adımları da planlıyor. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, dünya ekonomisindeki resesyon beklentisini hatırlatırken, KOBİ'lerin süreçten avantajlı çıkması için bir dizi tüyo verdi:
● Bu süreçten gıda, sağlık, sağlık ekipmanları, temizlik ve hijyen ekipmanlarının üretimi ve hizmetlerine yönelik sektörlerin güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Elektronik ticaret, online alışveriş gibi hizmetler sunan işletmeler ile buna bağlı olarak lojistik sektöründe faaliyette bulunan işletmeler daha avantajlı bir durumda oldu. Bu da dijitalleşmenin ve elektronik ticaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
● Bu sürecin sonunda sermaye yeni yatırımlar için yeni pazarlar aramaya başlayacak. Bu anlamda ülkemizin büyük avantajlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir fırsat olacaktır.
● Kriz sonrasına hazır olmamız gerekiyor. Çünkü önemli fırsatlarla karşılaşacağımızı ümit ediyorum. Özellikle şu anda düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman konusundaki fırsatlar iyi takip edilmeli.
10 MİLYON TL DESTEK
● Her firma kendi sektörü ile ilgili bu dijital pazarda oluşan yeni pazar fırsatlarını iyi okumalı, verileri iyi analiz etmeli. Buna göre dijital ticarette yeni bir stratejik yol haritası hazırlamaları kaçınılmaz görünüyor.
● 'Birlikten kuvvet doğar' ilkesinden hareketle, KOBİ'lerimizin mümkün olduğu kadar birlikte hareket ederek işbirliği projelerine önem vermeleri hem kaynak tasarrufu hem de risklerin paylaşılması açısından kaçınılmaz. KOSGEB olarak KOBİ'lerimizin gerek kendi aralarında gerekse büyük işletmeler ile yapacakları işbirliklerini 10 milyon lira üst limitli İş Birliği Destek Programımız kapsamında desteklediğimizi de vurgulamak isterim.
BORÇLAR ERTELENDİ
KOBİ'lerin, KOSGEB destekli kredi borçlarının 3 ay ertelendiğini anlatan Uzkurt, şöyle konuştu: "136 bin KOBİ'nin toplamda 713 milyon liralık borcu ötelendi. KOSGEB'in proje bazlı desteklerinden yararlanan ve ilgili desteğin geri ödemeli kısmı için işletmenin bize ödemesi gerekli vadesi gelen alacaklarımızı da üç ay erteledik. Ayrıca, 11 Mart itibariyle işletmelerin devam eden projelerine 4 ay ek süre verdik."
YERLİ ÜRETİME 6 MİLYON TL
Cevahir Uzkurt, "Covid-19 ile mücadelede ihtiyacımız olan maske, solunum cihazı, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine KOBİ Teknoyatırım Destek Programımız vasıtasıyla 6 milyon liraya kadar üretim desteği veriyoruz. 4.2 milyon lirası geri ödemesiz" dedi.
TARIK IŞIK
● Bu süreçten gıda, sağlık, sağlık ekipmanları, temizlik ve hijyen ekipmanlarının üretimi ve hizmetlerine yönelik sektörlerin güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Elektronik ticaret, online alışveriş gibi hizmetler sunan işletmeler ile buna bağlı olarak lojistik sektöründe faaliyette bulunan işletmeler daha avantajlı bir durumda oldu. Bu da dijitalleşmenin ve elektronik ticaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
● Bu sürecin sonunda sermaye yeni yatırımlar için yeni pazarlar aramaya başlayacak. Bu anlamda ülkemizin büyük avantajlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir fırsat olacaktır.
● Kriz sonrasına hazır olmamız gerekiyor. Çünkü önemli fırsatlarla karşılaşacağımızı ümit ediyorum. Özellikle şu anda düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman konusundaki fırsatlar iyi takip edilmeli.
10 MİLYON TL DESTEK
● Her firma kendi sektörü ile ilgili bu dijital pazarda oluşan yeni pazar fırsatlarını iyi okumalı, verileri iyi analiz etmeli. Buna göre dijital ticarette yeni bir stratejik yol haritası hazırlamaları kaçınılmaz görünüyor.
● 'Birlikten kuvvet doğar' ilkesinden hareketle, KOBİ'lerimizin mümkün olduğu kadar birlikte hareket ederek işbirliği projelerine önem vermeleri hem kaynak tasarrufu hem de risklerin paylaşılması açısından kaçınılmaz. KOSGEB olarak KOBİ'lerimizin gerek kendi aralarında gerekse büyük işletmeler ile yapacakları işbirliklerini 10 milyon lira üst limitli İş Birliği Destek Programımız kapsamında desteklediğimizi de vurgulamak isterim.
BORÇLAR ERTELENDİ
KOBİ'lerin, KOSGEB destekli kredi borçlarının 3 ay ertelendiğini anlatan Uzkurt, şöyle konuştu: "136 bin KOBİ'nin toplamda 713 milyon liralık borcu ötelendi. KOSGEB'in proje bazlı desteklerinden yararlanan ve ilgili desteğin geri ödemeli kısmı için işletmenin bize ödemesi gerekli vadesi gelen alacaklarımızı da üç ay erteledik. Ayrıca, 11 Mart itibariyle işletmelerin devam eden projelerine 4 ay ek süre verdik."
YERLİ ÜRETİME 6 MİLYON TL
Cevahir Uzkurt, "Covid-19 ile mücadelede ihtiyacımız olan maske, solunum cihazı, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük ve eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine KOBİ Teknoyatırım Destek Programımız vasıtasıyla 6 milyon liraya kadar üretim desteği veriyoruz. 4.2 milyon lirası geri ödemesiz" dedi.
TARIK IŞIK