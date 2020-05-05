Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılacak kaçta kapanacak? İşte son kararlar!

Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal hayatın yanı sıra çalışma hayatında da değişikliklere gidildi. Bu değişikliklerin başında banka çalışma saatleri geliyor. Bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Peki, banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte yanıtı!
İŞ BANKASI
Corona virüs salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart'tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan normalleşme planına uygun olarak tam gün çalışma düzenine geri dönme kararı aldı.
Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.
Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak.
Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde, toplum sağlığını korumaya yönelik fark tedbirler alınabilecek.
DENİZBANK
Denizbank, şubelerin çalışma saatini 09.00 ile 17.00 'a çekti.
QNB FİNANSBANK
Qnb Finansbank tarafından yapılan açıklamada, bankanın 9.00 ile 17.00 arasında çalışacağına yer verildi.
ŞEKERBANK
Şekerbank tarafından yapılan açıklamada bankanın 10.00 ile 17.00 arasında çalışacağına yer verildi.
TEB
TEB ise 5 Mayıs Salı günü itibarıyla pilot şubelerinin açılış saatini 09:00'a çekerken, kademeli olarak eski düzene geçeceği öğrenildi. Bankalar müşterilerine geçtikleri bilgilendirme SMS'lerinde, müşterilerinden, bankacılık işlemleri için öncelikli olarak cep şubesi, internet şubesi, ATM ve çağrı merkezi kanallarının kullanılmasını istedi.
DİĞER BANKALARDA DURUM NASIL?
Şube çalışma saatlerini eski düzenine alan bankalar, şube çalışanlarını dönüşümlü olarak evden ve şubeden çalışması gibi önlemlerine devam ediyor. Öte yandan TBB'nin 22 Mart'taki tavsiye kararına uyan bazı bankalarda ise şubeler yarım gün hizmet vermeye devam edecek.
Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye gibi bankalarda şubeler yine 12:00-17:00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Ancak bu bankalardan bazılarının bu hafta konuyu değerlendireceği ve yapılacak değerlendirme sonucu şubelerin hangi tarih itibarıyla eski çalışma saatlerine döneceğine karar verileceği öğrenildi. Bilindiği gibi bu dönemde kamu bankalarında ise şubeler saat 09:00-17:00 arasında hizmet vermeye devam etmişti.