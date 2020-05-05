Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılacak kaçta kapanacak? İşte son kararlar!

DİĞER BANKALARDA DURUM NASIL?

Şube çalışma saatlerini eski düzenine alan bankalar, şube çalışanlarını dönüşümlü olarak evden ve şubeden çalışması gibi önlemlerine devam ediyor. Öte yandan TBB'nin 22 Mart'taki tavsiye kararına uyan bazı bankalarda ise şubeler yarım gün hizmet vermeye devam edecek.

Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Türkiye gibi bankalarda şubeler yine 12:00-17:00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Ancak bu bankalardan bazılarının bu hafta konuyu değerlendireceği ve yapılacak değerlendirme sonucu şubelerin hangi tarih itibarıyla eski çalışma saatlerine döneceğine karar verileceği öğrenildi. Bilindiği gibi bu dönemde kamu bankalarında ise şubeler saat 09:00-17:00 arasında hizmet vermeye devam etmişti.