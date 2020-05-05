Berber kuaför çalışma saatleri nasıl olacak? Berberler kuaförler kaç müşteri alabilecek? Kovid-19 salgınının yavaşlatılmasıyla birlikte normalleşmeye de dönüş başlıyor. Sosyal hayatın normalleşmesi sırasında ise tedbirler elden bırakılmayacak. Kamuoyunda uzun süredir berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Tarih verildi ve bu yerlerin 11 Mayıs'ta açılması kararlaştırıldı. Peki, berber kuaför çalışma saatleri nasıl olacak? İşte detaylar…

BERBERLER KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATLERİ!

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçecek berber ve kuaförlerin sürece hazır olduklarını belirterek, "Tüm iş yerleri randevu sistemi ile çalışacak." dedi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona bağlı tüm meslek mensuplarının yeniden faaliyete geçmeye hazır olduğunu söyledi.