3. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Nisan 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

5. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;

A. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.