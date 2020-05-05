Askerler ne zaman terhis olacak? Kasım celbi terhis tarihleri askerler ve yakınları tarafından merak ediliyor. Binlerce kişiyi ilgilendiren konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Terhis tarihleri uzatılan askerlere terhis müjdesi geliyor. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? TRT Haber'de yer alan habere göre koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlünün terhis tarihleri yeniden düzenlendi.
ASKERLER NE ZAMAN TERHİS OLACAK?
Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, 31 Mayıs tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.
Bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlendi.
SON TARİH 31 ARALIK
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.
MSB SON CELP DUYURUSU
1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Nisan 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.
5. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;
A. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.
B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.
C. Yol ve iaşe parası, e-Devlet'ten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile Pttmatiklerden alabileceklerdir.
6. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
7. 7179 sayılı askeralma kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
8. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve trt teleteksten ulaşabilirler.