Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama! 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz Ziraat kredi sorgulama ekranı!

Ziraat Bankası kredi sorgulama! 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama işlemi kredi başvurusunu yapan yüzbinlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle 3 kamu bankasından (Ziraat Bankası – Halkbank – Vakıfbank) 10 bin TL'ye varan kredi sunuldu. Bu kredi sayesinde acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Kredileri almak için hane gelirinin 5 bin TL altında olması şart koşulmuştu. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi de Ziraat Bankası kredi sorgulama işlemi yapıyor. Peki, Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama nasıl yapılır? Krediler yattı mı? Yanıtı haberimizde…
ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ YATTI MI?
Banka tarafından başvurular değerlendirmeye alındı ve krediye uygun görülen kişilerin hesaplarına para yatırılmaya başlandı.
ZİRAAT BANKASI KREDİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ziraat internet şubesi veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Kredi için başvuru yapanlar için müşteri hizmetlerinden kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriliyor.
Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.
Aşağıda bulunan linke tıkladıktan sonra T.C Kimlik numaranızı, telefon numaranızı ve güvenlik bilgilerini girdikten sonra telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu girmeniz gerekiyor. SMS kodunu girdikten sonra kredi bilgilerinize dair bilgi alabilirsiniz.
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188