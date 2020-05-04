1500 KİŞİ ÇALIŞIYOR MAĞAZALARIMIZDA HİÇBİRİNİ İŞTEN ÇIKARMADIK

■ Bu süreçte mağazalar zincirini ilk kapatan firmalardan birisiniz....

Başından beri izolasyonun sıkı tutulması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü ne kadar hızlı tedbir alırsak salgın sürecinin bitmesi de o kadar kısalır. Bundan dolayı da mağazalarımızı kapattık. Devletin belli yaş grubuna sokağa çıkma yasağı koyması da çok isabetli oldu. 1500 kişi çalışıyor mağazalar zincirinde ama hiçbir çalışanımızı da işten çıkarmadık. Biz onları böyle bir dönemde işten çıkaramayız. Bizim mağazalarımızı bir ay açmamamız bile aslında mali açıdan çok büyük zarara yol açıyor ama salgının uzamasını önlemek için bunu yapmak zorundayız. Bazı mağazalarımız çok büyük, belki ileriki süreçte randevulu servis etmeye başlarlar ama şimdiden bir şey diyemiyorum, buna zaten oğlum ve arkadaşları karar verecek. Mühim olan bu salgının tez zamanda bitmesi. Bu salgın ne kadar uzarsa bize maliyeti de o kadar büyük olur. Bitsin ki hep birlikte sokağa çıkalım, işimize bakalım...

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'AİLE İNDİRİMİ' UYGULAYACAĞIZ

■ Siz herhangi bir sosyal yardımda bulundunuz mu?

İmkanlarımız çerçevesinde değerlendirdik ve mağazalarımızın tekrar açılışından yıl sonuna kadar Mudo'da beraber emek verdiğimiz tüm mesai arkadaşlarımıza uyguladığımız 'aile indirimi'nin aynısını tüm sağlık çalışanlarımıza uygulama kararı aldık. Bu indirim giyimden ev eşyasına kadar her türlü üründe geçerli olacak. Onlara az bile. (Sabah)