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    • 04.05.2020 09:45
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    Brent ün varil fiyatı 24,48 dolar | 4 Mayıs 2020 petrol fiyatları

    Brent ün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 24,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 21,21 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, bu üretim kesintileri ve bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini azaltarak ekonomilerini canlandırma isteklerinin küresel petrol fiyatının düşüşünü kısıtlayan faktörler olduğunu belirtiyor.

    Brent petrol fiyatları düşüşte!

    Brent ün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 24,48 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü 25,85 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 24,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 24,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 21,21 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatların düşüşünde dolarının değer kazanmasıyla birlikte ABD Başkanı 'ın bazı ürünlerinin ithalatında vergi tehdidi etkili oluyor.

    'ın liderlik ettiği ve 'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 mayıs itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

    Uzmanlar, bu üretim kesintileri ve bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerini azaltarak ekonomilerini canlandırma isteklerinin küresel petrol fiyatının düşüşünü kısıtlayan faktörler olduğunu belirtiyor.

    Bu arada, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 53 adet azalarak 325'e geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 358 adet azalmış oldu.

    Brent petrolde teknik olarak 26,31 ile 26,91 dolar aralığının direnç, 23,01 ile 22,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 24,48 dolar | 4 Mayıs 2020 petrol fiyatları
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